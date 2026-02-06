Casares teve gasto de meio milhão em cartão corporativo do São Paulo

A polêmica envolvendo Julio Casares e o São Paulo ganhou um novo capítulo. O ex-presidente teria tido um gasto de R$ 500 mil no cartão corporativo do clube após uma investigação do Conselho Fiscal. Entre os gastos, lojas de grife e cabeleireiro estariam na conta. A informação foi antecipada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Casares, no entanto, teria devolvido os valores gastos, porém apenas no segundo semestre de 2025. No entanto, conforme apurado pela reportagem, há um questionamento interno sobre como ficou a correção monetária neste período, uma vez que ele teria pago com juros, mas sem um esclarecimento sobre qual base exatamente.

Desta forma, o Conselho Fiscal do clube começou a análise dos números, que não estava acontecendo nos momentos anteriores das investigações envolvendo o ex-presidente. No momento, o setor está levantando os gastos de toda a gestão de Casares, que começou em 2021 e encerrou em janeiro deste ano após a renúncia ao cargo.

continua após a publicidade

➡️Renúncia de Casares: como fica a situação política do ex-presidente do São Paulo?

A preocupação do Conselho Fiscal é por haver um ponto central a ser esclarecido: a forma como foi feita a correção desses valores. Em tese, o pagamento ocorreu com atualização, mas ainda é preciso entender qual indexador foi utilizado, se CDI, IPCA ou outro. O clube contrai dívidas a CDI mais 9%, que é o seu custo de capital, e a correção deveria seguir exatamente esse parâmetro.

Isso significa, de forma simples, que quando o São Paulo precisa de dinheiro, ele toma empréstimos pagando CDI + 9% ao ano. Esse percentual representa o custo real para o clube captar recursos no mercado, ou seja, quanto custa para o São Paulo pegar dinheiro emprestado. Por isso, quando alguém usa dinheiro do clube e depois devolve com correção, o entendimento é que essa correção deveria seguir a mesma taxa que o clube paga para se financiar. Caso contrário, o clube pode sair prejudicado.

continua após a publicidade

Julio Casares, ex-presidente do São Paulo, terá gastos analisados (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Caso tenha sido aplicada uma taxa diferente, o tema pode gerar questionamentos internos, pedidos formais de esclarecimento e até a avaliação de uma eventual ação de cobrança. Tudo dependerá desta análise do Conselho Fiscal na segunda-feira.

O Lance! entrou em contato com o ex-presidente, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.

+ Aposte na vitória do São Paulo contra o Primavera pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Mais sobre o caso Casares no São Paulo

➡️Ministério Público abre inquérito civil para investigar possível gestão temerária no São Paulo

➡️Polícia abre novo inquérito no São Paulo e investiga caso de corrupção no clube social

➡️São Paulo contrata consultoria e escritório de advocacia para conduzir investigação interna

➡️São Paulo aponta ações irregulares e rompe contrato com fornecedora do clube