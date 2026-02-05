Ceará x Fortaleza terá terceiro duelo entre Mozart e Carpini

Ceará e Fortaleza duelam no próximo domingo (8), na Arena Castelão, pelo Campeonato Cearense. Será o primeiro Clássico-Rei para Mozart e Thiago Carpini, treinadores que já se enfrentaram em outras duas oportunidades.

A primeira foi pela Série B de 2023, quando Mozart estava no Mirassol e Carpini trabalhava no Juventude. Os gaúchos, fora de casa, triunfaram por 1 a 0. Carpini assumiu o São Paulo em 2024 e visitou o mesmo Mirassol de Mozart, empatando em 1 a 1 no Estadual.

Os times cearenses trocaram os nomes no comando após os rebaixamentos para a Série B. Léo Condé não teve seu vínculo renovado e Mozart assumiu, enquanto que Carpini substituiu Martín Palermo - o argentino não quis ficar.

Partida entre Ceará e Fortaleza

Vindo de um título de Série B com o Coritiba, o comandante alvinegro tem apresentado como melhor ponto o ataque. O técnico do Leão, que foi rebaixado com o Juventude em 2025, está apostando na solidez defensiva em seu trabalho. O duelo entre ataque e defesa é uma das grandes atrações deste clássico.

A partida na Arena Castelão terá início às 18h (de Brasília). Será o primeiro jogo em tal palco na temporada, já que os rivais vêm mandando seus duelos de Campeonato Cearense no Estádio Presidente Vargas.

Ceará e Fortaleza estão na Série B

O acesso é o grande objetivo de Ceará e Fortaleza nesta temporada. Os rivais foram rebaixados na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, o que deixou o estado sem representantes na elite.

A Série B terá início em março. O Campeonato Cearense, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste completam os calendários dos clubes.