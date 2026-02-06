O atacante Breno Lopes marcou o primeiro gol pelo Coritiba na vitória por 2 a 1 contra o Cruzeiro na noite de quinta-feira (5), no Mineirão, pela segunda rodada do Brasileirão. O jogador confirmou a virada e minimizou ser 'a maior contratação da história' do clube.

O Coxa saiu atrás no primeiro tempo, em gol de Matheus Pereira, mas buscou a igualdade no fim com Lavega. Na segunda etapa, no contra-ataque, Lucas Ronier recebeu lançamento do goleiro Pedro Morisco, ajeitou e encontrou Breno Lopes, que driblou Cássio e garantiu o primeiro triunfo alviverde.

- A gente sabia da dificuldade, mesmo o Cruzeiro não vindo bem no começo da temporada. É uma grande equipe e com grande investimento. A gente vem trabalhando essa jogada e explorando muito o contra-ataque. O Ronier foi feliz na assistência e eu na finalização. A gente perdeu o primeiro jogo, sabia da importância de buscar a vitória aqui. Um jogo estratégico que a gente saiu vencedor - afirmou, em entrevista ao Premiere, após o jogo.

Contratado por R$ 15 milhões, um recorde no Coritiba, Breno Lopes fez o quarto jogo com a camisa alviverde, sendo o segundo seguido como titular. Nas duas primeiras partidas, o atacante entrou durante a segunda etapa, quando a equipe estava em desvantagem numérica diante de FC Cascavel (Estadual) e Bragantino (Série A).

- Não tem peso nenhum (investimento), é fruto do meu trabalho. Estou tranquilo em relação a isso, sei o quanto posso entregar para o Coritiba. É começo de temporada ainda, não estou no melhor nível físico - finalizou.

Veja o gol de Breno Lopes em Cruzeiro 1x2 Coritiba

Próximos jogos do Coritiba

Com o resultado, o Coritiba se recuperou da derrota para o Bragantino e chegou a três pontos. A equipe alviverde ocupa provisoriamente a 11ª colocação do Brasileirão.

O Coritiba volta a campo na Série A contra o Chapecoense na quarta-feira (11), às 19h (de Brasília), na Arena Condá. Antes, o Coxa encara o Cianorte no domingo (8), às 18h30, no Couto Pereira, pela volta das quartas de final do Paranaense - na ida, fora de casa, venceu por 1 a 0.

