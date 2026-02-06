Luciano voltou a participar das atividades com o elenco do São Paulo nesta sexta-feira (6). O atacante, que deixou a partida contra o Peixe com dores na região posterior da coxa direita, foi avaliado no dia seguinte ao jogo no REFFIS Plus e, com uma sobrecarga muscular no local, permaneceu na parte interna do CT para tratamento. Nesta sexta, apresentou-se normalmente.

Em treino aberto à imprensa, Luciano chegou depois dos companheiros e foi recebido com um corredor polonês. Na etapa de aquecimento, o camisa 10 participou normalmente, sem apresentar limitações. Existem chances de o atleta ser relacionado para a partida contra o Primavera, no sábado (7), válida pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

No treino desta sexta-feira, todos os jogadores se apresentaram e participaram das atividades. André Silva, em processo de transição física, correu no gramado.

São Paulo abriu treino para a imprensa no CT (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Próximo jogo do São Paulo

Agora pelo Paulistão, o Tricolor se prepara para enfrentar o Primavera em duelo marcado para sábado (7), às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela penúltima rodada da primeira fase da competição. O São Paulo ocupa a 12ª posição na tabela de classificação, com sete pontos em seis jogos. Nesta sexta-feira (6), o Tricolor finaliza os ajustes antes de receber o time de Indaiatuba pelo Estadual.

