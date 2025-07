Vitória não chega às semifinais da Copa do Nordeste desde 2021

O vexame do Vitória contra o Confiança na última terça-feira escancara não só o planejamento equivocado desta temporada, mas também a perda da hegemonia regional nos últimos anos, frutos de sucessivas gestões que levaram o clube ao fundo do poço. Mesmo em crescente, o Rubro-Negro, que carrega com orgulho o selo de maior campeão da Copa do Nordeste, não consegue engrenar na competição e amarga mais uma temporada sem sequer chegar às semifinais.

A última vez que o Vitória ficou entre os quatro melhores clubes da competição foi em 2021, quando passou em segundo do Grupo B, com 13 pontos, só atrás do Fortaleza. Nas quartas o Leão bateu o Altos por 2 a 1 no Barradão, mas esbarrou justamente nas semifinais, quando perdeu para o Ceará por 2 a 0, no Castelão. Os gols do Vozão foram marcados por Vina e Messias. Na grande final, porém, o time cearense empatou com o Bahia por 2 a 2 e perdeu por 4 a 2 nos pênaltis.

Daí para frente o Vitória colecionou campanhas ruins na Copa do Nordeste. Para se ter uma ideia, a melhor foi nesta temporada, quando perdeu para o Confiança por 1 a 0 nas quartas de final, em pleno Barradão, resultado que representou o fim da linha para o técnico Thiago Carpini no Vitória.

Vale lembrar que a Copa do Nordeste tem dois grupos de oito times cada, e os quatro primeiros passam para as quartas de final.

Campanhas do Vitória na Copa do Nordeste desde 2021:

2021 - caiu na semifinal para o Ceará;

2022 - foi eliminado na Pré-Copa do Nordeste para o Botafogo-PB, em disputa de pênaltis;

2023 - sétimo colocado do Grupo A, com seis pontos;

2024 - quinto colocado do Grupo A, com 15 pontos;

2025 - eliminado nas quartas de final para o Confiança.

Vexame do Vitória em 2024

Raúl Cáceres, do Vitória, disputa bola com atleta do Confiança (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Mesmo diante de tantas decepções, o vexame deste ano doeu muito no torcedor, que via um caminho acessível para o Vitória voltar a jogar uma decisão de Copa do Nordeste pela primeira vez desde 2010, ano do último título do clube. Se passasse do Confiança, que é, atualmente, o penúltimo colocado da Série C, o Rubro-Negro enfrentaria o CSA nas semifinais, time também da Terceira Divisão.

Mas a postura apática em campo e pouco agressiva diante de um adversário mais frágil custou caro com gol sofrido nos acréscimos. O resultado, inclusive, gerou revolta na diretoria, que tinha a Copa do Nordeste como prioridade e demitiu Carpini diante do cenário desfavorável.

— Nem o torcedor do Confiança esperava ver o time ganhar do Vitória aqui. Mas não foi nem a derrota, foi a forma como jogou. Depois de 15 dias para treinar e voltar daquele jeito. Aí quando termina a convicção, precisamos sentar para conversar. Foi assim que as coisas aconteceram — admitiu o presidente Fábio Mota em entrevista coletiva.

Agora o Vitória assiste da televisão Bahia, Ceará, Confiança e CSA decidirem os dois finalistas da Copa do Nordeste 2025.