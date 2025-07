Matheus Gonçalves comenta possível saída do Flamengo após atuar no sub-20

Integrado ao profissional do Flamengo desde 2023, Matheus Gonçalves voltou a atuar pelo sub-20 do clube nesta quinta-feira (10), no empate por 2 a 2 com o Botafogo, pelo Brasileirão da categoria. O meia-atacante tem recebido poucas oportunidades com Filipe Luís na equipe principal, entrando em campo em apenas 21 das 55 partidas da temporada, e afirmou que, apesar da vontade de ficar, pode buscar novos ares caso a situação se mantenha.

— Todo jogador é assim, a gente só fica feliz quando a gente joga. Vou procurar conversar com o Filipe (Luís), ver o que ele quer, o que ele acha que eu tenho fazer. Minha vontade é ficar, eu jogo no Flamengo desde os 12 anos, estou muito focado aqui, treinando bastante nos treinos para receber mais oportunidades. Infelizmente, é o ciclo de todo atleta, se eu não conseguir minhas oportunidades aqui, vai ser em outro lugar. Mas eu quero ficar e continuar trabalhando, dando meu máximo para conseguir tudo que almejo nessa temporada — declarou o jogador após o clássico, em entrevista ao "Sportv".

Matheus Gonçalves foi o grande nome do Rubro-Negro na partida desta quinta-feira (10), fazendo os dois gols da equipe. Ainda no intervalo, quando o placar marcava 1 a 1, o jovem negou insatisfação por atuar na base e revelou ser um pedido dele. Além disso, declarou ser sempre um dos melhores nos treinos do profissional, apesar das poucas chances.

— Muita gente acha que quando eu desço, eu fico chateado, mas não. A verdade é que isso é um pedido meu. Como eu não tenho muita oportunidade lá em cima (profissional), eu peço para estar jogando, para ter minutos, para quando estiver lá em cima estar preparado quando tiver oportunidade. Todo muito me elogia nos treinos, então queria deixar claro que não é nada disso — explicou Gonçalves.

— Vejo muita gente falando que é meu extracampo, que vou mal nos treinos, mas não. Só para deixar claro que sou muito bom nos treinos, sempre um dos melhores. Dou minha vida, como eu sou mais novo, tenho que dar minha vida sempre. Em relação a descer para o sub-20, é muito bom, muito gostoso jogar com a rapaziada, da minha idade, a maioria com quem fui criado desde novinho. O Cadu, coordenador da base, me treinou no sub-14, então é muito bom estar com eles — concluiu o meia do Flamengo.

