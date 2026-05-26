Na noite desta terça-feira (26), o diretor Alessandro Brito oficializou a saída do Botafogo. Ele ocupava o cargo desde as primeiras semanas da Era SAF, em 2022, e deixa o cargo de diretor de gestão esportiva, conforme anunciado pelo clube nas redes sociais.

continua após a publicidade

Joia do Botafogo, Felipe Januário integra treinos da Seleção Brasileira antes da Copa

Em abril, o profissional havia comunicado John Textor sobre o desejo de concluir o seu ciclo na SAF neste período da temporada. Brito se despede do Glorioso neste sábado (30) na partida contra o Bahia, em Salvador, válida pelo Campeonato Brasileiro.

— Levo no coração, para sempre, cada segundo que vivi no Botafogo. Foram os momentos mais desafiadores, mais intensos e, ao mesmo tempo, mais transformadores da minha vida profissional. Cada passo foi construído com luta, convicção e muita entrega. A vida é feita de ciclos e, neste momento, o meu se encerra por aqui. Saio com a cabeça erguida, com a consciência em paz e com o orgulho de ter feito parte de uma reconstrução que recolocou o Botafogo no lugar que ele merece, no cenário nacional e mundial — disse, em comunicado oficial.

continua após a publicidade

O dirigente disse, ainda, que a "Família Botafogo nunca foi apenas uma fase". Alessandro Brito afirmou que enfrentou dúvidas, pressão, críticas e alegrias, mas também houve respeito, identidade e um caminho sólido.

— Meu agradecimento mais profundo a todos os colaboradores, profissionais e parceiros que estiveram ao nosso lado nessa jornada. Nada disso seria possível sem vocês. Levo comigo o Botafogo para toda a vida. Não apenas como um clube, mas como parte da minha história, da minha essência e da minha alma. O que construímos aqui é legado — destacou Brito.

continua após a publicidade

SAF do Botafogo agradece dirigente

— A SAF agradece a Alessandro Brito por toda dedicação e profissionalismo demonstrados durante sua trajetória, coroada pelo título da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, desejando sucesso em seus futuros desafios — diz um trecho da nota oficial.