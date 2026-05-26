A vitória do São Paulo sobre o Boston River por 2 a 0, na noite desta terça-feira (26), no Morumbis, garantiu a classificação do time para a próxima fase da Sul-Americana. O jogo ainda marcou a primeira vitória do técnico Dorival Júnior nessa passagem, além de encerrar um jejum de oito jogos sem vitória.

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São Paulo vence o Boston River e crava vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana

Após o resultado positivo, o treinador do São Paulo elogiou a atuação do atacante André Silva, que ganhou vaga entre os titulares, já que Luciano tem uma lesão na panturrilha direita e foi desfalque nesta sexta e última rodada da fase de grupos do torneio continental.

— Eu acho que o André tem uma característica interessante. Ele flutua bastante. Isso aí chamava atenção nos momentos em que eu o vi atuar. Eu espero que ele continue fazendo dessa forma. Foi uma peça fundamental na partida de hoje, pelo comportamento que teve, pelas situações que nos proporcionou criar condições de podermos, não só com infiltrações, mas, acima de tudo, com movimentos de ataque, principalmente a última linha de adversário que provocava uma situação bem desconfortável — iniciou Dorival.

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— Enquanto ele teve condições, ele aproveitou muito bem essa possibilidade. Eu espero que continue crescendo. Sei que ele está voltando de uma lesão séria, mas tudo agora é questão de tempo para que ele alcance uma readaptação e consiga dar uma sequência, buscando uma regularidade — elogiou.

O treinador também avaliou a partida e a vitória do Tricolor diante de sua torcida. Avançar de forma direta foi essencial para o time retomar a confiança após um período sem vitórias.

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— Eu acho que, dentro da competição, primeiro, nós tínhamos a necessidade de garantirmos a nossa classificação e vir com a primeira colocação do grupo é um fato importante. Tivemos hoje uma partida mais ou menos com as mesmas características da partida anterior. Nós temos bons momentos, boas situações acontecendo, comportamentos sendo repetidos e, de repente, em algum momento da partida, a gente perde um pouco esse controle, porque nós perdemos posse de bola — afirmou o técnico do São Paulo.

— Então eu acho que é um fator que tem que chamar a atenção. Nós temos que procurar uma correção, vamos tentar trabalhar. Foi apenas um bom resultado, nada além disso. Eu acho que, passo a passo, em busca de uma regularidade — completou Dorival Júnior.

SP - SAO PAULO - 26/05/2026 - COPA SUL-AMERICANA 2026, SAO PAULO X BOSTON RIVER - Andre Silva jogador do Sao Paulo durante partida contra o Boston River no estadio Morumbi pelo campeonato Copa Sul-Americana 2026. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)



