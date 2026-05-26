Presidente do Palmeiras, Leila defende Paulinho e alfineta Flamengo: 'As pessoas estão muito sensíveis'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou sobre a comemoração do atacante Paulinho no terceiro gol sobre o Flamengo, no último final de semana, no Maracanã. O camisa 10 fez um gesto de silêncio, foi advertido pelo árbitro e também foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por também ter feito uma comemoração ligada à torcida organizada alviverde.

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Para a mandatária alviverde, "as pessoas estão muito sensíveis", o futebol é entretenimento e já houve comemorações desse tipo na casa do Verdão.

— Eu não achei falta de respeito. Eu achei que as pessoas estão muito sensíveis. E não é assim. O futebol é entretenimento. Isso acontece no Nubank Park, que é o nosso estádio. Eu acho que é muita sensibilidade. Eu estou achando que agora, para comemorar um gol, você vai ter que pedir desculpa. E não é — afirmou a presidente.

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— Foi um jogo muito grande num templo do futebol, que é o Maracanã, aquele estádio maravilhoso. Um estádio lotado, um placar de 3 a 0. Foi muito representativo para nós. Uma vitória contra um adversário que está lutando pela liderança do campeonato. Então foi uma vitória muito significativa para a gente, mas, na verdade, o que eu quero mesmo é ganhar o Campeonato Brasileiro — disse Leila Pereira.

Questionada sobre qual o adversário mais difícil agora que o Flamengo se despediu precocemente na Copa do Brasil, a presidente foi sincera ao dizer que não pauta seu trabalho na disputa com o Rubro-Negro e o considera como "outro clube qualquer".

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— O Palmeiras não se pauta nos campeonatos porque o Flamengo está ou não está. O Flamengo é um clube como outro qualquer. Hoje disputa com a gente o Brasileirão, apesar de estar sete pontos atrás, mas eu pauto o meu trabalho nos meus atletas, meu técnico, meu diretor de futebol, meus profissionais, não por esse ou outro clube. Para mim, são todos iguais — finalizou Leila Pereira.

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