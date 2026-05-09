Veja gols em Bahia x Cruzeiro: Juba faz o primeiro e Kauã Moraes empata
Times querem voltar a vencer na competição
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Bahia e Cruzeiro se enfrentam na Arena Fonte Nova pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 27 minutos da primeira etapa, Luciano Juba abriu o placar para os donos da casa, cobrando penalidade no canto direito de Otávio. A infração foi cometida pelo zagueiro Fabrício Bruno, que chegou atrasado com um carrinho dentro da área.
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Na reta final do primeiro tempo, o Cabuloso empatou com Kauã Moraes. O jogador, que recebeu pela esquerda e bateu cruzado para marcar, teve o gol inicialmente anulado por impedimento, mas, após revisão do VAR, foi validado.
➡️Como chega o Bahia para o duelo contra o Cruzeiro?
Veja os gols:
Como chegam Bahia e Cruzeiro?
A Raposa chega para o duelo tentando voltar a vencer depois da derrota no clássico do último fim de semana e o empate em 0 a 0 pela Libertadores contra a Universidad Católica. Atualmente, a equipe está na 15ª posição, com 16 pontos, e pode voltar à zona de rebaixamento em caso de um tropeço.
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Do outro lado, o Bahia briga na parte de cima da tabela, com 22 pontos na sexta posição. Se vencer, o Tricolor pode entrar no G4. O time comandado por Rogério Ceni, porém, não vence há quatro jogos, desde que bateu o Mirassol, por 2 a 1, fora de casa.
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