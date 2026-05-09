Veja gols em Fluminense x Vitória: John Kennedy abre o placar mas visitantes viram

O Fluminense encara o Vitória no Maracanã, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão. A equipe comandada por Luis Zubeldía abriu o placar com Jhon Kennedy, que recebeu a titularidade após marcar vindo do banco no meio de semana pela Libertadores. O gol veio ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos, em um chute colocado do camisa 9.

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O Vitória, que chegou à partida embalado após golear o Coritiba na rodada anterior, marcou o seu gol com Renato Kayzer de pênalti, após infração de Alisson em Luan Candido. O atacante bateu no canto direito do goleiro Fábio aos 18 minutos da segunda etapa. Quatro minutos depois, os visitantes marcaram novamente com Renê Sousa e viraram a partida.



Veja os gols:

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Zubeldía avaliou como positiva a atuação do time diante do Rivadavia (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Zubeldía define escalação do Fluminense com muitas mudanças e John Kennedy de volta

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Renê; Alisson, Nonato e Acosta; Savarino, Soteldo e John Kennedy.

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O Fluminense segue com desfalques no departamento médico para a partida. O volante Martinelli trata um edema no reto femoral da coxa esquerda, enquanto o atacante Matheus Reis se recupera de cirurgia no joelho direito. O meia Paulo Henrique Ganso ficou fora da lista após contrair uma virose, e o atacante Germán Cano segue em transição física para retornar aos treinos com o grupo.

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O Fluminense chega para a rodada ocupando a terceira colocação do Brasileirão, com 26 pontos, e pode encostar nos líderes em caso de vitória no Maracanã.

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