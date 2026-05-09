Time muito modificado! Confira escalação do Cruzeiro contra o Bahia

O Cruzeiro enfrenta o Bahia na noite deste sábado (9), às 21h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Artur Jorge não poderá contar com cinco jogadores, sendo que dois titulares.

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Keny Arroyo e Kaiki Bruno foram expulsos no clássico do último fim de semana contra o Atlético-MG. Para a vaga dos dois, o treinador português escolheu Kauã Moraes e Sinisterra. Kaio Jorge foi poupado também e dá lugar a Neyser.

Além dos dois, Bruno Rodrigues e Kauã Prates seguem como baixas, assim como Cássio, que se recupera de uma lesão multiligamentar.

Sendo assim, a escalação do Cruzeiro vem com: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kauã Moraes; Romero, Gerson, Matheus Henrique, Matheus Pereira; Sinisterra, Neyser.

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Bahia x Cruzeiro

Bahia e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (9), às 21h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A Raposa chega para o duelo tentando voltar a vencer depois da derrota no clássico do último fim de semana e o empate em 0 a 0 pela Libertadores contra a Universidad Católica. Atualmente, a equipe está na 15ª posição, com 16 pontos, e pode voltar à zona de rebaixamento em caso de um tropeço.

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Do outro lado, o Bahia briga na parte de cima da tabela, com 22 pontos na sexta posição. Se vencer, o Tricolor pode entrar no G4. O time comandado por Rogério Ceni, porém, não vence há quatro jogos, desde que bateu o Mirassol, por 2 a 1, fora de casa.

Bahia x Cruzeiro, na Arena Fonte Nova (Foto: Mauricio Simões/Cruzeiro)

Bahia x Cruzeiro

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