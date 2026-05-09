Serna valoriza empate do Fluminense contra o Vitória: 'Não perder é um resultado positivo'

O atacante Kevin Serna valorizou o empate do Fluminense por 2 a 2 contra o Vitória, neste sábado (9), após marcar o gol que evitou a derrota tricolor já nos acréscimos da partida. Apesar do tropeço dentro de casa, o jogador destacou a importância de somar pontos em meio à sequência decisiva da temporada. Serna reconheceu a frustração pelo resultado no Maracanã, mas ressaltou a entrega da equipe durante os 90 minutos. Para o atacante, evitar a derrota ajuda a manter a confiança do elenco para os próximos compromissos pela Copa do Brasil e pela Libertadores.

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— É um pouco triste, queríamos a vitória aqui em casa. Normal que a torcida esteja um pouco chateada pelo resultado, sabemos que em casa somos muito fortes e hoje cometemos dois erros. Porém, não faltou entrega do time. Não perder é um resultado positivo, para manter a confiança do time, o que estamos precisando neste momento importante com a Copa do Brasil e a Libertadores — afirmou.

Serna marcou seu sexto gol pelo Fluminense na temporada (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

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Além da análise sobre a partida, o atacante também comentou o momento pessoal no clube e a disputa por espaço no setor ofensivo do Fluminense. Serna admitiu que vinha atuando bem, mas sem conseguir transformar as atuações em gols, e destacou a importância do tento marcado para recuperar a confiança.

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— No âmbito pessoal, vinha muito bem, mas sem marcar gols. O treinador preferiu outros jogadores e eu tenho que trabalhar para estar à disposição do time e do treinador. Hoje volto a marcar. Estava precisando disso para ganhar confiança. Estamos no caminho, temos que trabalhar forte para ter resultados positivos — completou.

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Como foi Fluminense x Vitória?

Mais uma vez John Kennedy

O primeiro foi de pouca emoção antes de John Kennedy abrir o placar aos 35 minutos. O camisa nove aproveitou a sobra na área e rolou tirando do goleiro no cantinho. O Tricolor teve total controle das ações e não sofreu na defesa, mas também não conseguiu ameaçar muito o gol de Lucas Arcanjo. O time teve o que faltou nas últimas partidas: efetividade.

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Flu dormiu...

Na segunda etapa, o Fluminense se acomodou na vantagem que tinha no placar e deixou o jogo ficar perigoso. O Vitória assumiu a parte mental da partida após gol de pênalti e conseguiu a virada logo em seguida. O Tricolor demorou a acordar e só começou a pressionar pelo empate após as entradas de Riquelme e Guga no final da segunda etapa.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 2 VITÓRIA

BRASILEIRÃO — 15ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 9 de maio de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

⚽ Gols: John Kennedy (1 a 0 - 35'/1T), Renato Kayzer (1 a 1 - 16'/2T), Renê (1 a 2 - 21'/2T), Serna (2 a 2 - 45'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Alisson e Riquelme Felipe (FLU); Ramon, Renato Kayzer (VIT)

Escalações

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Millán e Renê; Alisson (Hércules), Nonato (Castillo) e Acosta; Savarino (Riquelme), Soteldo (Serna) e John Kennedy.

Vitória

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Caíque (Zé Breno), Luan Cândido e Ramon; Baralhas (Ronald Lopes), Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Renê (Renzo López) e Renato Kayzer (Tarzia).