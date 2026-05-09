Dois titulares suspensos e retorno importante: veja provável escalação do Vasco

O Vasco encerrou neste sábado a preparação para enfrentar o Athletico Paranaense, em São Januário, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 20h30 (de Brasília), e o técnico Renato Gaúcho terá mudanças importantes na equipe titular. O elenco cruz-maltino realizou o último treino no CT Moacyr Barbosa antes do confronto. Para o duelo, o treinador não poderá contar com dois titulares: Barros e Paulo Henrique estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo na derrota para o Flamengo.

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As substituições já estão praticamente definidas. Hugo Moura deve assumir a vaga no meio-campo, enquanto Puma Rodríguez aparece como favorito para ocupar a lateral direita.

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Em compensação, o Vasco terá um retorno importante. Conforme antecipado pelo Lance!, recuperado de um problema muscular sofrido na partida contra o Corinthians, no fim de abril, Cuiabano volta a ficar à disposição e deve retornar diretamente ao time titular.

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Outra novidade deve ser a presença de Adson entre os onze iniciais. O atacante vem aproveitando as oportunidades recentes, teve boas atuações nas últimas partidas e passou a ser um dos nomes mais pedidos pela torcida para iniciar os jogos.

Vasco vence o Olimpia com autoridade e assume a liderança do grupo na Sul-Americana (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Com isso, a provável escalação do Vasco para enfrentar o Athletico-PR é: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez, Adson e David.

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