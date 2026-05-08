Confira arbitragem de Bahia x Cruzeiro e histórico do árbitro

O Cruzeiro enfrentará o Bahia na noite deste sábado (9), às 21h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu Rodrigo José Pereira de Lima como árbitro principal.

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Nesta temporada, o árbitro já apitou duas derrotas da equipe mineira: o 4 a 1 para o São Paulo e o 2 a 1 para o Athletico-PR, ambas fora de casa. Até o momento, ele não apitou jogos do Tricolor na temporada.

Rodrigo José Pereira de Lima será auxiliado por Brigida Cirilo Ferreira, de Alagoas, e Bruno César Chaves Vieira, também de Pernambuco.

A alagoana também foi assistente na goleada do Glorioso contra a Raposa e esteve no jogo do Cabuloso contra o Remo, na 13ª rodada. Já o pernambucano atuou em apenas um jogo da Série A nesta temporada, a vitória do Palmeiras contra o Mirassol por 1 a 0.

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Bahia x Cruzeiro, na Arena Fonte Nova (Foto: Mauricio Simões/Cruzeiro)

No VAR, estará Antônio Magno Lima Cordeiro, cearense de 40 anos que não atuou em nenhum partida do Cruzeiro nesta temporada.

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Confira arbitragem completa de Bahia x Cruzeiro

Arbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Arbitro Assistente 1: Brigida Cirilo Ferreira (AL)

Arbitro Assistente 2: Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

Quarto Arbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Inspetor: Jamir Carlos Garcez (DF)

Assessor: Francisco de Assis Almeida Filho (CE)

VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

AVAR: Andre da Silva Bitencourt (RS)

AVAR2: Vinicius Goncalves Dias Araujo (SP)

Observador de VAR: Silvia Regina de Oliveira (SP)

Quality manager: Larissa Ramos Monteiro (BR)

Bahia x Cruzeiro

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