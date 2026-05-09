Como chega o Bahia para o duelo contra o Cruzeiro?

O Bahia recebe o Cruzeiro na noite deste sábado (9), às 21h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto, o Tricolor busca se reencontrar com o triunfo, já que está há quatro partidas sem vencer.

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A última vez que a equipe comandada por Rogério Ceni somou três pontos foi contra o Mirassol, quando bateu os paulistas por 3 a 1. Desde então, perdeu para Flamengo e Remo, e chega de dois empates contra São Paulo e Santos em 2 a 2.

O que os números dizem sobre o Bahia?

O recorte recente do Tricolor mostra uma equipe que gosta de jogar com a posse de bola e concentra suas ações ofensivas pelo lado direito. No setor direito, Acevedo e Olivera são as principais peças.

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Entretanto, os destaques individuais têm aparecido mais pelo lado esquerdo. No Brasileirão, Luciano Juba é o artilheiro, com seis gols e Everton Ribeiro o maior garçom, com três assistências.

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Em seus últimos cinco jogos, o Bahia só não teve mais posse de bola na partida contra o Flamengo, quando perdeu por 2 a 0. Equipe que pressiona muito, o Tricolor também dá espaço para os adversários finalizarem, com os duelos costumeiramente terminando com os dois lados com dois dígitos de chutes.

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Recentemente, os baianos não têm conseguido finalizar com tranquilidade. A única vez que o Bahia criou para marcar mais de dois gols foi contra o São Paulo, quando terminou com 2.65 gols esperados (xG). Entretanto, a Raposa não passa desse sarrafo desde o jogo contra a Universidad Católica, no Mineirão.

Por outro lado, o Tricolor tem dado boas chances aos rivais. Santos, Remo e Flamengo tiveram xG 2 ou próximo nos jogos contra o Bahia e realmente marcaram dois ou mais gols.

Uma preocupação para a Raposa é o jogo aéreo do time comandado por Rogério Ceni. Dos últimos sete gols marcados pela equipe, três foram marcados de cabeça e nos últimos três jogos.

Bahia x São Paulo (Fotos: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Bahia x Cruzeiro

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