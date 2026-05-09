Como chega o Bahia para o duelo contra o Cruzeiro?
O Bahia não vence há quatro partidas
- Matéria
- Mais Notícias
O Bahia recebe o Cruzeiro na noite deste sábado (9), às 21h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto, o Tricolor busca se reencontrar com o triunfo, já que está há quatro partidas sem vencer.
A última vez que a equipe comandada por Rogério Ceni somou três pontos foi contra o Mirassol, quando bateu os paulistas por 3 a 1. Desde então, perdeu para Flamengo e Remo, e chega de dois empates contra São Paulo e Santos em 2 a 2.
O que os números dizem sobre o Bahia?
O recorte recente do Tricolor mostra uma equipe que gosta de jogar com a posse de bola e concentra suas ações ofensivas pelo lado direito. No setor direito, Acevedo e Olivera são as principais peças.
Entretanto, os destaques individuais têm aparecido mais pelo lado esquerdo. No Brasileirão, Luciano Juba é o artilheiro, com seis gols e Everton Ribeiro o maior garçom, com três assistências.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Em seus últimos cinco jogos, o Bahia só não teve mais posse de bola na partida contra o Flamengo, quando perdeu por 2 a 0. Equipe que pressiona muito, o Tricolor também dá espaço para os adversários finalizarem, com os duelos costumeiramente terminando com os dois lados com dois dígitos de chutes.
Recentemente, os baianos não têm conseguido finalizar com tranquilidade. A única vez que o Bahia criou para marcar mais de dois gols foi contra o São Paulo, quando terminou com 2.65 gols esperados (xG). Entretanto, a Raposa não passa desse sarrafo desde o jogo contra a Universidad Católica, no Mineirão.
Por outro lado, o Tricolor tem dado boas chances aos rivais. Santos, Remo e Flamengo tiveram xG 2 ou próximo nos jogos contra o Bahia e realmente marcaram dois ou mais gols.
Uma preocupação para a Raposa é o jogo aéreo do time comandado por Rogério Ceni. Dos últimos sete gols marcados pela equipe, três foram marcados de cabeça e nos últimos três jogos.
Bahia x Cruzeiro
💰 Aposte em menos de 2.5 gols em Bahia x Cruzeiro @1.75
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias