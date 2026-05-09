Zubeldía define escalação do Fluminense com muitas mudanças e John Kennedy de volta

O Fluminense está escalado para enfrentar o Vitória neste sábado (9), pelo Brasileirão, no Maracanã. Zubeldía optou por recolocar John Kennedy entre os titulares. Bernal retorna após suspensão.

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Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Renê; Alisson, Nonato e Acosta; Savarino, Soteldo e John Kennedy.

O Fluminense segue com desfalques no departamento médico para a partida. O volante Martinelli trata um edema no reto femoral da coxa esquerda, enquanto o atacante Matheus Reis se recupera de cirurgia no joelho direito. O meia Paulo Henrique Ganso ficou fora da lista após contrair uma virose, e o atacante Germán Cano segue em transição física para retornar aos treinos com o grupo.

O Fluminense chega para a rodada ocupando a terceira colocação do Brasileirão, com 26 pontos, e pode encostar nos líderes em caso de vitória no Maracanã.

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John Kennedy comemora gol pelo Fluminense na Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Confira os relacionados do Fluminense:

1 . Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes. 2 . Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Millán, Renê e Samuel Xavier. 3 . Meio-campistas: Alisson, Facundo Bernal, Hércules, Otávio, Lucho Acosta e Nonato. 4 . Atacantes: Canobbio, Castillo, John Kennedy, Kevin Serna, Riquelme, Savarino e Soteldo.

Sequência no Maracanã

Depois de jogar cinco dos últimos seis jogos fora de casa, o Tricolor terá quatro partidas seguidas no Maracanã, onde é um dos times com melhor retrospecto do país. A sequência em casa é vista como oportunidade de dar descanso aos atletas mesmo sem tirá-los dos jogos por conta da ausência de viagens.

Apesar de estar oscilando em desempenho, os resultados positivos dentro de casa seguem. Por isso, os próximos quatro jogos devem ser importantes para o Fluminense afastar a crise. Nesse período, o Tricolor pode se recolocar na corrida pelo título do Brasileirão, passar de fase na Copa do Brasil e encaminhar a classificação na Libertadores.

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