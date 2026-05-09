Fluminense empata com Vitória no Maracanã, e torcida protesta contra Zubeldía; dê suas notas

O Fluminense empatou em 2 a 2 com o Vitória neste sábado (9), pelo Campeonato Brasileiro. John Kennedy e Serna marcaram os gols os tricolores, enquanto Renato Kayzer e Renê fizeram para os visitantes. A partida terminou com protestos da torcida contra o técnico Luis Zubedía, que ouviu gritos de "burro".

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Com o resultado, o Fluminense chegou a 27 pontos e corre o risco de perder a terceira posição na tabela. O próximo compromisso do time carioca é contra o Operário-PR, na terça-feira (12), pela Copa do Brasil, no Maracanã.

Como foi o jogo?

Mais uma vez John Kennedy

O primeiro foi de pouca emoção antes de John Kennedy abrir o placar aos 35 minutos. O camisa nove aproveitou a sobra na área e rolou tirando do goleiro no cantinho. O Tricolor teve total controle das ações e não sofreu na defesa, mas também não conseguiu ameaçar muito o gol de Lucas Arcanjo. O time teve o que faltou nas ultimas partidas: efetividade.

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Flu dormiu...

Na segunda etapa, o Fluminense se acomodou na vantagem que tinha no placar e deixou o jogo ficar perigoso. O Vitória assumiu a parte mental da partida após gol de pênalti e conseguiu a virada logo em seguida. O Tricolor demorou a acordar e só começou a pressionar pelo empate após as entradas de Riquelme e Guga no final da segunda etapa.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O pênalti infantil cometido pelo Fluminense colocou o Vitória no jogo. O Leão dominou a parte mental da partida no Maracanã após conquistar o empate e emplacou a virada

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Deu aula 🏅

John Kennedy foi o melhor jogador da partida com sobras. Marcou o primeiro gol e fez uma linda jogada para deixar Serna de frente para o goleiro Lucas Arcanjo para igualar o placar.

Ficou abaixo 📉

Alisson fazia uma boa partida e ajudava bastante na circulação do time até cometer um pênalti que mudou totalmente o jogo. No lance, o volante agarrou o adversário e o árbitro assinalou a infração. O jogador ainda esteve envolvido na jogada do segundo gol do Vitória. A arquibancada não perdoou e vaiou o jogador até ele ser substituído.

Ei, Juiz... 🟥

Aos 12 minutos da primeira etapa, Lucho Acosta tabelou com Renê, invadiu a área e foi derrubado. O árbitro mandou seguir, mas o banco de reservas do Fluminense ficou na bronca.

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✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 2 VITÓRIA

BRASILEIRÃO — 15ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 9 de maio de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

⚽ Gols: John Kennedy (1 a 0 - 35'/1T), Renato Kayzer (1 a 1 - 16'/2T), Renê (1 a 2 - 21'/2T), Serna (2 a 2 - 45'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Alisson e Riquelme Felipe (FLU); Ramon, Renato Kayzer (VIT)

Escalações

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Millán e Renê; Alisson (Hércules), Nonato (Castillo) e Acosta; Savarino (Riquelme), Soteldo (Serna) e John Kennedy.

Vitória

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Caíque (Zé Breno), Luan Cândido e Ramon; Baralhas (Ronald Lopes), Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Renê (Renzo López) e Renato Kayzer (Tarzia).

John Kennedy em ação pelo Fluminense contra o Vitória (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC.)

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SC)

🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)