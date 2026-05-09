Zubeldía responde gritos de 'burro' da torcida do Fluminense: 'Pagam ingresso'

Após o empate do Fluminense com o Vitória no Maracanã pelo Brasileirão, Zubeldía falou em entrevista coletiva. O treinador comentou o resultado e falou sobre ter sido chamado de "burro" pela torcida após o apito final.

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*Matéria em atualização

➡️Fluminense empata com Vitória no Maracanã, e torcida protesta contra Zubeldía; dê suas notas

— Bom, quando os resultados não acontecem e não se joga ou se vence como todos esperam, as consequências nós já conhecemos. Os torcedores sempre têm o direito de apoiar ou reprovar, porque pagam ingresso para isso. Analisando o jogo, que é o que temos que fazer, a partida em si, me parece que até o empate o time tinha o controle do jogo, estava criando suas situações de gol. Estamos em um momento do calendário em que já faz vários jogos que não conseguimos matar a partida. Então, em qualquer situação que o rival tem, ele consegue converter. Hoje, sem ter criado muitas situações, na verdade muito poucas, o adversário ficou à frente no placar. E jogar com esse nervosismo não é fácil. Não é fácil. Entendendo que estamos em um momento em que muitas coisas acontecem contra nós. Parece que conseguimos recuperar nosso jogo, parece que conseguimos recuperar nossa organização, e de repente em dez minutos tudo vira, como aconteceu hoje. E aí fica muito mais difícil. O que eu tenho para dizer é que hoje tivemos o jogo para matar e, novamente, cometemos erros pontuais que acabam nos custando sofrimento e reprovação. Justa ou não, isso fica no critério do torcedor. E sempre que não se vence em casa, ainda mais com a expectativa de estar entre os primeiros colocados, a reprovação para o treinador e para os jogadores é algo óbvio, concordem ou não. O ponto é que tivemos a partida para matar, não conseguimos fazer isso, o rival com pouco ficou à frente do placar, e depois é preciso destacar a reação do time, o empate do Serna, o John fazendo uma boa partida, o time pressionando dentro de um contexto que ficou complicado depois dos dois gols do Vitória — disse o treinador.

Como foi o jogo?

Mais uma vez John Kennedy

O primeiro foi de pouca emoção antes de John Kennedy abrir o placar aos 35 minutos. O camisa nove aproveitou a sobra na área e rolou tirando do goleiro no cantinho. O Tricolor teve total controle das ações e não sofreu na defesa, mas também não conseguiu ameaçar muito o gol de Lucas Arcanjo. O time teve o que faltou nas ultimas partidas: efetividade.

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Flu dormiu...

Na segunda etapa, o Fluminense deitou na vantagem que tinha no placar e deixou o jogo ficar perigoso. O Vitória assumiu a parte mental da partida após gol de pênalti e conseguiu a virada logo em seguida. O Tricolor demorou a acordar e so começou a pressionar pelo empate após a entrada de Riquelme e Guga no final da segunda etapa.

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Com o resultado, o Fluminense chegou a 27 pontos e corre o risco de perder a terceira posição na tabela. O próximo compromisso do time carioca é contra o Operário-PR, na terça-feira (12), pela Copa do Brasil, no Maracanã.

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