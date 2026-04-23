Atlético-MG está escalado para enfrentar o Ceará pela Copa do Brasil: confira

O Atlético está escalado para encarar o Ceará. A equipes de enfrentam nesta quinta-feira (23) às 19h na Arena MRV, em jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

O Atlético está escalado para encarar o Ceará. A equipes de enfrentam nesta quinta-feira (23) às 19h na Arena MRV, em jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

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Como chegam as equipes?

O Atlético chega para o confronto após um revés na última rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi derrotada por 2 a 0 pelo Coritiba, no Estádio Couto Pereira, no último domingo (21). Antes disso, o time havia vencido o Club Atlético Juventud por 2 a 1, em duelo válido pela Copa Sul-Americana.

Já o Ceará vem de empate sem gols com o Londrina, pela Série B, também no último domingo. Na partida anterior, a equipe cearense havia goleado a Jacuipense por 4 a 1, pela Copa do Nordeste.

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Confira as informações e as escalações de Atlético-MG x Ceará

Atlético-MG x Ceará

5° fase - Copa do Brasil - Ida

📆 Data e horário: quinta-feira 23 de abril às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

🟨 Arbitragem: Bráulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Burno Muller (SC)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽ ESCALAÇÕES

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Preciado, Vitor Hugo, Ruan e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco e Victor Hugo; Bernard, Cassierra e Dudu

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Ceará (Técnico: Mozart)

Richard; Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Dieguinho, Júlio, Alano, Pedro Henrique; Gustavo Prado e Wendel Silva

Atlético MG x Ceará pela Copa do Brasil

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