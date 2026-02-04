Os gols de Santos x São Paulo ao vivo: Zé Rafael abre o placar

No último minuto do primeiro tempo, Zé Rafael abriu o placar para o Santos na Vila Belmiro, em clássico contra o São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro santista Adonis tentou um chute forte de fora da grande área, obrigando Rafael a fazer uma defesa despreparada. O rebote no meio da área sobrou nos pés de Zé Rafael, que aproveitou a chance para mexer no placar. Santos 1 x 0 São Paulo. Veja o gol;

São Paulo e Santos se enfrentam pela segunda vez em 2026 na noite desta quarta-feira (4), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. No último sábado (31), as equipes duelaram pela sexta rodada do Campeonato Paulista, no Morumbis, e o Tricolor levou a melhor ao vencer por 2 a 0, com gols de Tapia e Luciano, diante de mais de 49 mil torcedores.

Santos x São Paulo - 2ª rodada do Brasileirão (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/GazetaPress)

Escalações de Santos x São Paulo

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda): Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gabriel Menino e Zé Rafael; Barreal, Rony e Gabigol.

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo): Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Pablo Maia, Bobadilla, Danielzinho e Enzo Diaz; Tapia e Calleri.

Ficha Técnica:

🏆SANTOS X SÃO PAULO - 2ª rodada do Brasileirão

📍Estádio: Vila Belmiro

📑Data: Quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2025

⏰Horário: 20h (De Brasília)

📺Onde assistir: Record TV, HBO Max e Cazé TV

🗣️Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

🚩Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

📟4ª Árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)

📱VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)