Nesta quarta-feira (4), o Atlético foi derrotado por 1 a 0 pelo Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o auxiliar Diogo Alves comentou sobre um problema que o Galo vem enfrentando na temporada: sair atrás no placar.

Nesta quarta-feira (4), o Atlético foi derrotado por 1 a 0 pelo Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o auxiliar Diogo Alves comentou sobre um problema que o Galo vem enfrentando na temporada: sair atrás no placar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Diogo Alves comandou o time contra o Bragantino, substituindo Sampaoli, que havia sido expulso no jogo anterior contra o Palmeiras. Questionado sobre o fato de o Atlético ter saído atrás nos últimos cinco jogos, o auxiliar afirmou que se trata de uma situação ocasional e que não está relacionada à postura da equipe.

— Ao meu ver me parece bastante coincidente. Eu acho que não tem a ver com uma questão postural, acho que é uma questão bastante ocasional.

— Ao mesmo tempo, eu prefiro ver o outro lado da ação, de que nos últimos jogos a gente conseguiu remontar partidas, assim foi no clássico, assim foi contra o Palmeiras. Não sei se hoje merecíamos a virada, como foi em outros jogos, mas acredito que a equipe fez um segundo tempo com uma postura bastante diferente daquilo que foi o primeiro e não sei, talvez acredito que merecesse uma sorte maior, talvez um empate, como resultado que nos manteria uma invencibilidade bastante importante. — disse o auxiliar.

continua após a publicidade

Como foi Bragantino x Atlético?

O jogo foi marcado pelo domínio do Bragantino no primeiro tempo, enquanto o Atlético conseguiu equilibrar as ações na segunda etapa, mas sem a mesma eficácia do adversário. O Massa Bruta marcou aos 38 da primeira metade com Gustavo Neves.

Na etapa final, o Atlético teve mais posse de bola e pressionou em busca do empate, mas encontrou dificuldades para furar a defesa organizada do Bragantino e pecou na pontaria. Com solidez defensiva e eficiência, o time paulista segurou a vitória por 1 a 0, enquanto o Galo mostrou limitações ofensivas mesmo com o controle no segundo tempo.

continua após a publicidade