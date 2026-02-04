Mirassol reage e busca o empate contra o Remo pelo Brasileirão
Paraenses e paulistas ficaram no 2 a 2
Remo e Mirassol empataram por 2 a 2 na noite desta quarta-feira (4), no Estádio Mangueirão, pela 2ª rodada da Série A. João Pedro e Alef Manga criaram a vantagem mandante, mas Igor Formiga e Nathan Fogaça decretaram a igualdade no fim.
Estreando em casa, a equipe paraense somou seu primeiro ponto e foi para o 16º lugar. O Mirassol, que subiu para quatro pontos, ocupa o terceiro lugar no momento.
Remo sai na frente e cede o empate ao Mirassol
Vindo de derrota na estreia, o Remo entrou em campo diante de sua torcida por uma reação na Série A. Logo no começo, João Pedro apareceu após chute de Alef Manga e desviou para o fundo do gol.
O Mirassol tentou equilibrar as ações, mas não balançou as redes. Nos minutos finais do 1º tempo, Alef Manga aproveitou lateral na área e bateu de primeira para ampliar o marcador.
Os visitantes quase diminuíram no 2º tempo, mas o toque de Galdino parou em grande defesa de Marcelo Rangel. O primeiro tento paulista veio com Igor Formiga, que recebeu na área e bateu de esquerda.
Tentando o empate, o Mirassol aumentou a pressão e deu mais espaços aos mandantes. Em cobrança de falta na área, Nathan Fogaça aproveitou a sobra e conseguiu a igualdade no placar. Assim, o 2 a 2 foi o resultado final em Belém.
Próximos jogos de Remo e Mirassol
O Remo voltará a campo já nesta quinta-feira (5), em casa, contra o Águia de Marabá. Um time alternativo entrará em campo a partir das 20h (de Brasília), valendo pelo Campeonato Paraense.
O Mirassol terá pela frente o Capivariano no domingo (8), fora de casa, valendo pelo Campeonato Paulista. A bola rola às 18h30 (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
REMO 2 X 2 PAYSANDU
CAMPEONATO BRASILEIRO - 2ª RODADA
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 04/02/2026 - 20h
📍 Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)
🥅 Gols: João Pedro aos 8 min do 1º T e Alef Manga aos 39 min do 1º T (REM); Igor Formiga aos 36 min do 2º T e Nathan Fogaça aos 44 min do 2º T(MIR)
🟨 Cartões amarelos: Diego Hernández, João Lucas (REM); Negueba, José Aldo (MIR)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
REMO (Técnico: Juan Carlos Osorio)
Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon e Léo Andrade; Diego Hernández (José Welison), Zé Ricardo, Leonel Picco (Catarozzi), Patrick de Paula e Alef Manga (Kayky Almeida); Vitor Bueno (Yago Pikachu) e João Pedro (Patrick).
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Rodrigues (Igor Formiga), João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Yuri Lara (José Aldo), Denilson (Everton Galdino) e Eduardo; Alesson (Galeano), Carlos Eduardo (Nathan Fogaça) e Negueba.
