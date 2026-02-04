Giorgian de Arrascaeta admitiu o desempenho abaixo do esperado do Flamengo neste início de temporada. Em entrevista na saída de campo após o empate por 1 a 1 com o Internacional, no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão, o uruguaio afirmou que a equipe precisa melhorar e disse entender o sentimento de frustração do torcedor.

— A gente sabe que tem que melhorar. Precisávamos ganhar hoje em casa, era muito importante. O torcedor faz a sua parte. Eu já tenho muito tempo aqui no Flamengo, sei como é o sentimento, a paixão do torcedor. Cada um de nós tem que abaixar a cabeça, trabalhar muito e, como sempre, demonstrar dentro do campo. Não tem outro jeito. O torcedor pode acreditar nesse time, nesse grupo, porque, sempre no momento difícil, esse grupo responde — declarou o camisa 10 ao Sportv.

De pênalti, Arrascaeta foi o autor do gol rubro-negro diante do Colorado, quando o Rubro-Negro perdia por 1 a 0. Apesar disso, o Flamengo não conseguiu buscar a virada, e a torcida presente no Maracanã vaiou a equipe após o apito final.

Com o resultado, o Mais Querido chega a quatro partidas consecutivas sem vitória. No Brasileirão, o time comandado por Filipe Luís somou o primeiro ponto nesta quarta-feira (4), já que havia sido derrotado diante do São Paulo na estreia.

O próximo compromisso do Flamengo é pelo Campeonato Carioca. No sábado (7), a equipe encara o Sampaio Corrêa no Maracanã, precisando da vitória para buscar vaga nas quartas de final do estadual.

