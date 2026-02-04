Escalação do Fluminense: Zubeldía usa força máxima no Brasileirão
Tricolor enfrenta o Bahia nesta quinta-feira (5)
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense mantém a espinha dorsal da equipe que iniciou o Brasileirão com vitória contra o Grêmio na quarta-feira (28). Para o confronto diante do Bahia, marcado para esta quinta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, Luis Zubeldía vai preservar a base que considera melhor nesse momento.
Bahia x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir
Fluminense confirma presença na Liga Ouro e inicia busca por vaga na elite do basquete
NBB
Brasileirão 2ª rodada: confira suspensos, lesionados e prováveis escalações
Futebol Nacional
➡️ Bahia x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
A delegação tricolor viajou para Salvador (BA) nesta quarta-feira. Os jogadores que foram poupados no clássico contra o Botafogo, por conta do planejamento físico adotado pela comissão técnica neste início de temporada, estarão de volta.
Entre os desfalques, a situação permanece inalterada. Germán Cano segue em recuperação após cirurgia no joelho e continua fora de combate, sendo, neste momento, o único atleta entregue ao departamento médico. Já Hércules e Soteldo, que ainda tratam questões físicas herdadas de 2025, chegaram a realizar atividades no campo durante a semana, mas não foram liberados para atuar e ficaram fora da viagem. Savarino também não viajou porque passa por recondicionamento físico. O venezuelano estará disponível para a próxima partida.
O controle de carga tem sido um dos pilares do trabalho de Zubeldía em 2026. Até aqui, o Fluminense não registrou novas lesões desde o início das competições oficiais, cenário considerado positivo internamente e que reforça a decisão de rodar o elenco de forma pontual. Cano se machucou no primero treino após reapresentação.
➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Escalação do Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.
🍀Aposte na dupla tricolor ao longo de todo o Brasileirão
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias