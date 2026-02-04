Escalação do Fluminense: Zubeldía usa força máxima no Brasileirão

O Fluminense mantém a espinha dorsal da equipe que iniciou o Brasileirão com vitória contra o Grêmio na quarta-feira (28). Para o confronto diante do Bahia, marcado para esta quinta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, Luis Zubeldía vai preservar a base que considera melhor nesse momento.

A delegação tricolor viajou para Salvador (BA) nesta quarta-feira. Os jogadores que foram poupados no clássico contra o Botafogo, por conta do planejamento físico adotado pela comissão técnica neste início de temporada, estarão de volta.

Entre os desfalques, a situação permanece inalterada. Germán Cano segue em recuperação após cirurgia no joelho e continua fora de combate, sendo, neste momento, o único atleta entregue ao departamento médico. Já Hércules e Soteldo, que ainda tratam questões físicas herdadas de 2025, chegaram a realizar atividades no campo durante a semana, mas não foram liberados para atuar e ficaram fora da viagem. Savarino também não viajou porque passa por recondicionamento físico. O venezuelano estará disponível para a próxima partida.

O controle de carga tem sido um dos pilares do trabalho de Zubeldía em 2026. Até aqui, o Fluminense não registrou novas lesões desde o início das competições oficiais, cenário considerado positivo internamente e que reforça a decisão de rodar o elenco de forma pontual. Cano se machucou no primero treino após reapresentação.

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

Acosta comemora gol com os jogadores do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

