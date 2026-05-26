Veja os gols do Grêmio em empate emocionante na Sul-Americana

Grêmio e Montevideo City Torque se enfrentaram na Arena do Grêmio pela sexta rodada do Grupo F da Sul-Americana em uma briga acirrada pela liderança. Os donos da casa chegaram para a partida com 10 pontos contra 12 da equipe uruguaia. Com o empate em 2 a 2, o time visitante passou em primeiro e garantiu a vaga direta nas oitavas da competição, enquanto o Imortal disputará um playoff extra em ida e volta.

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O primeiro gol da partida saiu aos 37 minutos de jogo com Salomón Rodríguez, que recebeu cruzamento de Facundo Sillvera da esquerda e tocou na saída de Weverton. No início da segunda etapa, Gabriel Mec iniciou a jogada pelo meio, driblou até a entrada da área e bateu forte, superando o goleiro Torgnascioli e empatando a partida.

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Aos 38 da segunda etapa, Franco Pizzichillo colocou os uruguaios na frente novamente com uma cobrança de falta de rara felicidade. Mas o jogo não estava perdido e o Grêmio buscou mais uma vez o empate. O artilheiro Carlos Vinícius fez de pênalti e deixou tudo igual.

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Veja os gols:

Montevideo City Torque abriu o placar em Porto Alegre (Foto: SILVIO AVILA / AFP)

Taffarel justifica convocação de Weverton, do Grêmio, à Copa do Mundo

Preparador de goleiros da Seleção Brasileira, Cláudio Taffarel justificou a convocação de Weverton para a Copa do Mundo. O nome do goleiro do Grêmio foi uma das surpresas da lista divulgada por Carlo Ancelotti no dia 18 de maio, em evento no Museu do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro (RJ).

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Weverton sequer havia sido convocado desde que o italiano assumiu o comando do Brasil, mas está entre os 26 que disputarão o Mundial. Segundo Taffarel, a presença dele na lista é justificada pela experiência.

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— Nessa Copa de 2026, o Alisson voltando de uma lesão, o Éderson, na última convocação, também teve uma lesão; nós tínhamos que trazer alguém com experiência para um eventual problema. Ele está aqui já e pronto para jogar. O Weverton é isso aí mesmo. O Weverton se botar a camisa nele, ele entra e joga como se estivesse jogando lá no Grêmio — declarou.

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Questionado sobre a titularidade no gol da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo, Taffarel disse que a ideia é manter Alisson como o principal nome da posição.

— É o Alisson (o titular)... Quer dizer, isso o Ancelotti que vai decidir (risos), mas como o Alisson fez todos os jogos com a gente, a ideia é começar com ele, dependendo, lógico, da preparação, dos trabalhos, mas a ideia é essa — afirmou.

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