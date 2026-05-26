São Paulo vence o Boston River e crava vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana
Tricolor encerrou um jejum de oito partidas
O São Paulo venceu o Boston River por 2 a 0 e garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O jogo aconteceu no Morumbis e marcou a primeira vitória de Dorival Júnior, além de encerrar um jejum de oito jogos sem vitória.
Agora, o São Paulo aguarda o sorteio nesta sexta-feira para conhecer seu próximo adversário.
Primeiro tempo com show de Artur e gol contra
O primeiro tempo pertenceu totalmente ao São Paulo. A equipe abriu vantagem de 2 a 0 e dominou boa parte da etapa inicial. O primeiro gol saiu logo aos quatro minutos, quando Artur abriu o placar após encontrar espaço para finalizar alto. Na comemoração, o atacante agarrou a bandeirinha de escanteio do Tricolor. O segundo gol também teve participação decisiva do camisa ofensivo. Aos 17 minutos, Artur duelou com Acosta e, na tentativa de interceptação, o zagueiro do Boston River acabou marcando contra.
Foi pênalti?
No segundo tempo, o Boston River conseguiu crescer um pouco mais na partida e passou a incomodar o São Paulo. A equipe uruguaia encontrou mais espaços no setor ofensivo e criou algumas oportunidades perigosas, principalmente com Muñoa. O clima esquentou próximo aos 31 minutos. O árbitro chegou a marcar pênalti em cima de Calleri. No entanto, após revisão do VAR, a arbitragem identificou uma irregularidade na posição de Calleri e anulou a penalidade.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O gol contra de Acosta foi um dos lances capitais da partida. Além de colocar o São Paulo ainda mais à frente, a sequência de jogadas chamou atenção. Além disso, bateu um número histórico: o gol de número 11.000 marcado contra na história do clube.
Deu aula 🏅
Artur foi o grande destaque do São Paulo na partida. Participativo desde os primeiros minutos, o atacante criou as principais jogadas ofensivas da equipe, abriu o placar logo no início do confronto e ainda teve influência direta no segundo gol tricolor.
Ficou abaixo 📉
Ferreirinha não teve uma atuação inspirada e acabou desperdiçando oportunidades importantes ao longo da partida. Muitos dos lances ofensivos do São Paulo passaram pelos pés do atacante, que falhava na tomada de decisão.
✅ Ficha técnica
SÃO PAULO 🆚 BOSTON RIVER
Copa Sul-Americana - 6ª Rodada
📆 Data e horário: terça-feira, 26 de maio de 2026, às 19h (de Brasília))
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
🥅 Gols: Artur (1-0); Acosta (contra)
🟨 Cartões amarelos: Pablo Maia (SPFC); Gáston, Reyna (Boston River)
🟥 Cartões vermelhos: -
🟨 Árbitro: Augusto Menendez (Peru)
🚩 Assistentes: Diego Jaimes (Peru) e Jose Castillo (Peru)
🖥️ VAR: Edwin Ordoñez (Peru)
São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio, Wendell; Pablo Maia (Negrucci) e Danielzinho; Artur (Tetê), Ferreirinha (Lucca), Calleri (Tapia) e André Silva (Pedro Ferreira).
Boston River (Técnico: Ignacio Ithurralde)
Juan González; Acosta, Rivero, Aguirre e Ignacio Fernández; Dafonte (Andy), Gastón Ramírez (Yair), Haller e Muñoa; Bonfiglio (Gonzáles) e Reyna (Franco).
