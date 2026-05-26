Martinelli reforça o Fluminense contra o La Guaira na Libertadores

Recuperado da lesão na coxa esquerda, Martinelli voltou a treinar integralmente com o Fluminense nesta segunda-feira (25) e será relacionado contra o Deportivo La Guaira nesta quarta-feira (27). O jogador já havia participado da atividade de sexta-feira com o grupo, mas de forma parcial.

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Com antecipado pelo Lance!, a decisão de relacionar Martinelli para a partida na Libertadores foi tomada após a atividade nesta terça-feira (26). O jogador tinha mais probabilidade de retornar contra o Cruzeiro, no fim de semana, mas mostrou condições de voltar a campo antes disso. A tendência é que o volante comece no banco de reservas.

Martinelli volta no meio de uma semana decisiva. O Fluminense está na luta para se classificar na Libertadores. Depois disso, briga para se manter entre os primeiros colocados do Brasileirão com o time cheio de desfalques, fora de casa, contra o Cruzeiro.

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Martinelli em treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

O que o Fluminense precisa para se classificar na Libertadores?

O Fluminense manteve chances de classificação às oitavas de final da Libertadores ao vencer o Bolívar por 2 a 1, nesta terça-feira (19), no Maracanã. Apesar do triunfo, o Tricolor não conseguiu o saldo necessário para depender apenas de si e chega à última rodada pressionado no Grupo C.

Agora, com cinco pontos, mesma pontuação dos bolivianos, o time carioca precisa conseguir um resultado contra o Deportivo La Guaira, no dia 27, no Maracanã, melhor do que o do Bolívar diante do Independiente Rivadavia.

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1 - Se vencer o La Guaira, torce para o Bolívar empatar ou perder.

2 - Se empatar com o La Guaira, torce para a derrota do Bolívar.

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