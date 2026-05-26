Jogos de Grêmio e Santos pela Sul-Americana podem impactar o Botafogo; entenda

As partidas desta terça-feira (26) pela Copa Sul-Americana podem provocar alterações importantes na sequência de jogos do Botafogo na temporada. O desempenho de Grêmio e Santos no torneio continental impacta diretamente a logística do Alvinegro, uma vez que as fases decisivas da competição podem obrigar a CBF a remarcar compromissos do Brasileirão.

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Torcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

O conflito de datas ocorre por conta dos playoffs da Sul-Americana, agendados para as semanas de 22 e 29 de julho. Coincidentemente, estas são as datas originais dos confrontos entre Botafogo e Santos, e Botafogo e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Se os dois clubes brasileiros confirmarem a participação na repescagem continental, os duelos contra o Glorioso serão adiados.

Botafogo atropelou o Ind. Petrolero pela Copa Sul-Americana na última quarta-feira (20) (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Para que o calendário do Botafogo sofra alterações, Grêmio ou Santos precisam encerrar a fase de grupos na segunda colocação. Veja o cenário desta noite:

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Grêmio: Enfrenta o Montevideo City Torque às 19h. Ocupando a segunda posição, o time gaúcho precisa da vitória para buscar a liderança. Caso permaneça em segundo, terá que disputar os playoffs, inviabilizando o jogo contra o Botafogo na data prevista.

Santos: Joga contra o Deportivo Cuenca às 21h30. O Peixe é o atual lanterna, mas uma vitória pode garantir a classificação em segundo lugar. Se o time paulista avançar nesta posição, o duelo contra o Botafogo também precisará de uma nova data.

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A possibilidade de adiamento gera um dilema para o planejamento alvinegro. Se por um lado a equipe ganha semanas livres para treinamento no final de julho, por outro, o Botafogo terá que lidar com o acúmulo de partidas atrasadas em um momento mais crítico do ano.

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