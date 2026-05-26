Jardim surpreende em escalação do Flamengo com reservas contra o Cusco

O Flamengo divulgou a escalação da equipe para o duelo com o Cusco FC nesta terça-feira (26), no Maracanã, válido pela sexta rodada do Grupo A da Libertadores. O técnico Leonardo Jardim optou por utilizar boa parte do time reserva. O Rubro-Negro está classificado e garantido na liderança da chave. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

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➡️ Flamengo encara o Cusco buscando a história na Libertadores

Para a partida final da fase de grupos, o Mais Querido não conta com Jorginho. O ítalo-brasileiro sofreu uma fratura no dedão do pé direito na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras no último sábado (23) e é desfalque nesta noite. O escolhido para formar a dupla de volantes junto a Evertton Araújo foi Saúl.

Desta forma, a escalação do Flamengo para enfrentar o Cusco tem: Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Saúl, Evertton Araújo e De La Cruz; Gonzalo Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique.

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Mais informações de Flamengo x Cusco FC

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CUSCO FC

6ª RODADA - GRUPO A - LIBERTADORES

📆 Data e horário: terça-feira, 26 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: José Javier Burgos (URU);

🚩 Assistentes: Pablo Llarena (URU) e Hector Bergalo (URU);

🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU).

Maracanã é o palco do duelo entre Flamengo e Cusco FC pela fase de grupos da Libertadores (Foto: Bruno Vaz / Lance!)

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