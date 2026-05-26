Palmeiras acerta empréstimo de joia da base do Cuiabá

O Palmeiras acertou o empréstimo do volante Erick Vitor, conhecido como Amaral, que atua nas categorias de base do Cuiabá. O vínculo será válido até maio de 2027 e prevê opção de compra, além de cláusula de renovação. O atleta seguirá para integrar o sub-20 do clube paulista.

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A negociação foi conduzida diretamente pelas diretorias de Cuiabá e Palmeiras, sem intermediação de empresários. O alinhamento entre os clubes foi determinante para a concretização do acordo envolvendo o jovem volante. Nascido em 2009, Amaral está no Cuiabá desde os 12 anos, quando iniciou trajetória na escolinha do clube antes de passar a integrar oficialmente as categorias de base do Dourado.

Ao longo do processo de formação, o volante canhoto passou a ser visto internamente como um dos nomes de maior projeção da geração, chamando atenção pelo perfil técnico e pela evolução dentro do CT Manoel Dresch. Em maio de 2025, o clube assinou o primeiro contrato profissional com Amaral e outros atletas formados internamente, movimento que marcou mais uma etapa do planejamento voltado à valorização de jovens talentos.

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Nos últimos anos, o Cuiabá passou a tratar a base como uma das áreas estratégicas do clube e os resultados começaram a aparecer dentro e fora de campo. Em 2024, o Dourado conquistou títulos estaduais em todas as categorias, do sub-11 ao sub-20, além de manter presença em competições nacionais como os Campeonatos Brasileiros Sub-17 e Sub-20. O clube também foi o primeiro de Mato Grosso a conquistar o Certificado de Clube Formador da CBF e inaugurou, em 2024, o CT Manoel Dresch, estrutura orçada em cerca de R$ 50 milhões.

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Foto: Erick Vitor/Instagram



