Veja escala de arbitragem da 24ª rodada do Brasileirão, com clássicos em destaque
Clássico dos Milhões, GreNal e SanSão agitam o Campeonato Brasileiro
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escala de arbitragem da 24ª rodada do Brasileirão, que se inicia neste sábado (20). Três clássicos marcam o fim de semana do Campenato Brasileiro: Flamengo x Vasco, Internacional x Grêmio e Santos x São Paulo.
No Maracanã, domingo (21), às 17h30, Rafael Rodrigo Klein (RS/Fifa) apita o Clássico dos Milhões, auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS/Fifa) e Maira Mastella Moreira (RS). O árbitro de vídeo será Caio Max Augusto Vieira (GO).
No Beira-Rio, no mesmo horário, Marcelo de Lima Henrique (CE) comanda o GreNal 448. Os assistentes serão Neuza Ines Back (SP/FIFA) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE/Fifa). O VAR ficará a cargo de Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).
Na Vila Belmiro, às 20h30 de domingo, o clássico entre Santos e São Paulo terá arbitragem de Rodrigo José Pereira de Lima (PE/Fifa), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP). O comando do VAR será de Ilbert Estevam da Silva (SP).
Arbitragem dos outros jogos da rodada:
Vitória x Fluminense
🗓️ Data e horário: 20 de setembro, às 16h
📍 Local: Barradão, em Salvador
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT)
🏁 VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)
Botafogo x Atlético-MG
🗓️ Data e horário: 20 de setembro, às 18h30
📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
🏁 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Ceará x Bahia
🗓️ Data e horário: 20 de setembro, às 18h30
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB)
🏁 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Palmeiras x Fortaleza
🗓️ Data e horário: 20 de setembro, às 21h
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
🏁 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Mirassol x Juventude
🗓️ Data e horário: 21 de setembro, às 16h
📍 Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
🏁 VAR: Wagner Reway (SC)
Sport x Corinthians
🗓️ Data e horário: 21 de setembro, às 17h30
📍 Local: Ilha do Retiro, no Recife
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
🏁 VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Cruzeiro x Red Bull Bragantino
🗓️ Data e horário: 21 de setembro às 20h30
📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🏁 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
