Veja escala de arbitragem da 24ª rodada do Brasileirão, com clássicos em destaque

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escala de arbitragem da 24ª rodada do Brasileirão, que se inicia neste sábado (20). Três clássicos marcam o fim de semana do Campenato Brasileiro: Flamengo x Vasco, Internacional x Grêmio e Santos x São Paulo.

No Maracanã, domingo (21), às 17h30, Rafael Rodrigo Klein (RS/Fifa) apita o Clássico dos Milhões, auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS/Fifa) e Maira Mastella Moreira (RS). O árbitro de vídeo será Caio Max Augusto Vieira (GO).

No Beira-Rio, no mesmo horário, Marcelo de Lima Henrique (CE) comanda o GreNal 448. Os assistentes serão Neuza Ines Back (SP/FIFA) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE/Fifa). O VAR ficará a cargo de Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).

Na Vila Belmiro, às 20h30 de domingo, o clássico entre Santos e São Paulo terá arbitragem de Rodrigo José Pereira de Lima (PE/Fifa), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP). O comando do VAR será de Ilbert Estevam da Silva (SP).

Arbitragem dos outros jogos da rodada:

Vitória x Fluminense

🗓️ Data e horário: 20 de setembro, às 16h

📍 Local: Barradão, em Salvador

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT)

🏁 VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Botafogo x Atlético-MG

🗓️ Data e horário: 20 de setembro, às 18h30

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

🏁 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Ceará x Bahia

🗓️ Data e horário: 20 de setembro, às 18h30

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB)

🏁 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Palmeiras x Fortaleza

🗓️ Data e horário: 20 de setembro, às 21h

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

🏁 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Mirassol x Juventude

🗓️ Data e horário: 21 de setembro, às 16h

📍 Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

🏁 VAR: Wagner Reway (SC)

Sport x Corinthians

🗓️ Data e horário: 21 de setembro, às 17h30

📍 Local: Ilha do Retiro, no Recife

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

🏁 VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cruzeiro x Red Bull Bragantino

🗓️ Data e horário: 21 de setembro às 20h30

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🏁 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)