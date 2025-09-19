O mistério é um clássico dos clássicos. Pode ser Ba-Vi, Fla-Flu, ou o Derby Paulista. Assim também é no Rio Grande do Sul. Vem Gre-Nal, vai Gre-Nal, e não há sequer um duelo em que os técnicos não tentem despistar o adversário. E não seria diferente no Gre-Nal 448. Tanto que o treino desta sexta-feira (19) no CT Parque Gigante pode indicar uma mudança ou um mistério. É que o Internacional treinou com outro esquema e outra escalação da que vinha sendo apontada como tendência.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O clássico das 17h30min (de Brasília) deste domingo (21) vale pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Informação é ouro. Por isso o mistério

Em uma conversa informal sobre um Gre-Nal recente, ainda no Campeonato Gaúcho, o Lance! ouviu do técnico Roger Machado:

– Em semana Gre-Nal, informação é ouro!

Levando em conta essa frase, é difícil bater o martelo sobre qual será a escalação e a formação tática do Colorado para o clássico deste domingo. Ou seja, o mistério deve seguir até uma hora antes do enfrentamento, quando os times forem revelados. Assim, cabe apenas especulações em cima das apurações feitas nos últimos dias.

Vale atentar, para a frase de Roger, “informação é ouro”. Ou seja, qualquer informação obtida pela reportagem pode ser apenas um despiste. Ou não. Mas vejamos.

continua após a publicidade

Dois times, dois esquemas

Até o treino de quinta (18), a tendência era o Alvirrubro ir para o Gre-Nal 448 no 3-5-2, com a volta de Gabriel Mercado como terceiro zagueiro e a entrada de Rafael Borré no lugar de Ricardo Mathias. Nessa ideia, o Inter entraria o clássico assim: Rochet; Vitão, Gabriel Mercado e Juninho; Aguirre, Alan Rodríguez, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Borré e Carbonero.

Nesta sexta, penúltimo trabalho antes do duelo, normalmente o que define a equipe, tudo mudou. Pelas informações obtidas (“informação é ouro”, é bom lembrar), Alan Rodríguez não treinou com problemas musculares, Bruno Henrique entrou no seu lugar, e Bruno Tabata apareceu no meio, com Mercado ficanddo de fora. Além disso, o esquema trabalhado foi o 4-2-3-1.

continua após a publicidade

Assim, a escalação montada por Roger foi Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Henrique ; Bruno Tabata, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

O esquema e os nomes que iniciarão o confronto contra o coirmão só serão conhecidos às 16h30min de domingo. Até lá, qualquer informação sobre as escolhas do técnico é ouro.