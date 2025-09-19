Libertadores: confira arbitragem dos jogos de volta das quartas de final
Conmebol divulga escala de árbitros para os duelos decisivos
- Matéria
- Mais Notícias
A Conmebol divulgou a escala de arbitragem para os jogos de volta das quartas de final da Libertadores, que acontecem de terça (23) à quinta-feira (25) da próxima semana. Entre os brasileiros, Flamengo, Palmeiras e São Paulo seguem vivos na competição.
Relacionadas
- Flamengo
Anulação de cartão do Flamengo é inédita? Confira decisões da Conmebol
Flamengo19/09/2025
- Fora de Campo
Felipe Melo diz que árbitro de Flamengo x Estudiantes pode ser excluído de torneio
Fora de Campo19/09/2025
- Flamengo
Boto se pronuncia sobre anulação da expulsão de Plata na vitória do Flamengo: ‘Arrogante’
Flamengo19/09/2025
➡️ Conmebol admite erro na expulsão de Plata em Flamengo x Estudiantes
O Verdão encara o River Plate na quarta-feira (24), às 21h30, no Allianz Parque. A arbitragem será uruguaia, com Andrés Matonte no apito, acompanhado de Nicolás Tarán e Andrés Nievas como assistentes. O VAR ficará a cargo de Christian Ferreyra, também do Uruguai. Na ida, vitória do Alviverde por 2 a 1.
Já na quinta-feira (25), no Morumbis, o duelo entre São Paulo e LDU Quito, às 19h, terá arbitragem venezuelana. Alexis Herrera será o árbitro principal, auxiliado por Lubin Torrealba e Alberto Ponte. No VAR estará Juan Soto, também da Venezuela. Os equatorianos levaram a melhor por 2 a 0 na altitude de Quito.
No mesmo dia, às 21h30, o Flamengo visita o Estudiantes em La Plata. O chileno Piero Maza apita a partida, com os compatriotas Claudio Urrutia e José Retamal como assistentes. O VAR será conduzido por José Cabero, também do Chile. O Rubro-Negro venceu a ida por 2 a 1, no Maracanã.
O único confronto sem brasileiros acontece na terça-feira (23), quando o Racing enfrenta o Vélez Sarsfield, às 19h, em Avellaneda. O uruguaio Esteban Ostojich será o árbitro, auxiliado por Martín Soppi e Héctor Bergalo. O VAR será comandado por Andrés Cunha, também do Uruguai. Os mandantes conseguiram vantagem de 1 a 0 jogando fora de casa na ida.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
- Matéria
- Mais Notícias