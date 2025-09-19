menu hamburguer
Futebol Nacional

Libertadores: confira arbitragem dos jogos de volta das quartas de final

Conmebol divulga escala de árbitros para os duelos decisivos

Flamengo Estudiantes arbitragem Libertadores
imagem cameraArbitragem causou polêmica no duelo entre Flamengo e Estudiantes (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/09/2025
22:33
  • Matéria
  Matéria

A Conmebol divulgou a escala de arbitragem para os jogos de volta das quartas de final da Libertadores, que acontecem de terça (23) à quinta-feira (25) da próxima semana. Entre os brasileiros, Flamengo, Palmeiras e São Paulo seguem vivos na competição.

O Verdão encara o River Plate na quarta-feira (24), às 21h30, no Allianz Parque. A arbitragem será uruguaia, com Andrés Matonte no apito, acompanhado de Nicolás Tarán e Andrés Nievas como assistentes. O VAR ficará a cargo de Christian Ferreyra, também do Uruguai. Na ida, vitória do Alviverde por 2 a 1.

Já na quinta-feira (25), no Morumbis, o duelo entre São Paulo e LDU Quito, às 19h, terá arbitragem venezuelana. Alexis Herrera será o árbitro principal, auxiliado por Lubin Torrealba e Alberto Ponte. No VAR estará Juan Soto, também da Venezuela. Os equatorianos levaram a melhor por 2 a 0 na altitude de Quito.

No mesmo dia, às 21h30, o Flamengo visita o Estudiantes em La Plata. O chileno Piero Maza apita a partida, com os compatriotas Claudio Urrutia e José Retamal como assistentes. O VAR será conduzido por José Cabero, também do Chile. O Rubro-Negro venceu a ida por 2 a 1, no Maracanã.

O único confronto sem brasileiros acontece na terça-feira (23), quando o Racing enfrenta o Vélez Sarsfield, às 19h, em Avellaneda. O uruguaio Esteban Ostojich será o árbitro, auxiliado por Martín Soppi e Héctor Bergalo. O VAR será comandado por Andrés Cunha, também do Uruguai. Os mandantes conseguiram vantagem de 1 a 0 jogando fora de casa na ida.

Taça Libertadores
Taça Libertadores é exposta no Rio de Janeiro; arbitragem das quartas de final está definida (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

