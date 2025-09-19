Depois de duas derrotas seguidas em confrontos diretos, contra Mirassol e Cruzeiro, o Bahia tem mais uma chance de recompor no Campeonato Brasileiro a partir das 18h30 deste sábado (horário de Brasília), quando visita o Ceará, no Castelão, pela 24ª rodada. Além de retomar a confiança, a equipe de Rogério Ceni quer voltar ao G-4 para se manter viva em busca do principal objetivo na temporada: a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores 2026.

Pelo menos é isso que pensa Everton Ribeiro, camisa 10 e capitão da equipe, que deixou claro, em entrevista coletiva, a união do elenco para alcançar essa meta. Vale lembrar que o Bahia estacionou nos 36 pontos e caiu para a sexta posição.

— Temos que tirar o aprendizado e ainda temos jogos importantes pela frente no Campeonato Brasileiro. Queremos terminar bem e conseguir nosso objetivo, que é ir direto para a Libertadores — avisou.

Everton Ribeiro dá instruções para o elenco do Bahia (Foto: Giancarlo Santorum/AGIF)

Aos 36 anos, Everton tem experiência de sobra no futebol para mapear os caminhos ideais em busca da sonhada Libertadores, competição que já foi vencida por ele duas vezes na carreira (2019 e 2022), ambas no Flamengo.

— Em momentos importantes precisamos de todo mundo, independentemente da idade. Todo mundo tem que estar inserido no processo de o Bahia estar entre os primeiros. Temos que jogar com a coragem que temos em casa. Precisamos fazer mais pontos e pontuar melhor para continuarmos na frente. Que isso possa começar contra o Ceará, que vai ser um jogo difícil, mas temos que estar com a mente boa para fazer um grande jogo.

— Vamos conseguir focar bem no Brasileiro. Um campeonato difícil, disputado, não podemos dar bobeira. Com a volta dos lesionados a equipe fica mais forte, encorpada, tem mais opções. Isso ajuda nos jogos, podemos mexer, mudar mais. Estamos nos preparando, nos blindando cada vez mais, para poder fazer um bom final de campeonato, com objetivos importantes. Todo mundo está empenhado em fazer um grande fim de ano — completou Everton Ribeiro antes da partida do Bahia contra o Ceará.

