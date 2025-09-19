Palmeiras apresenta vantagem contra o Fortaleza em casa; veja

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste sábado (20), no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O embate terá início às 21h (de Brasília). Jogando em casa, os paulistas defenderão uma vantagem contra os cearenses.

Em 12 partidas com mando de campo do Palmeiras, são oito vitórias dos paulistas, três do Leão e um empate. No duelo mais recente em tais condições, valendo pela Série A de 2024, os clubes ficaram no 2 a 2.

Considerando o retrospecto total, o embate segue com vantagem do Palmeiras, que triunfou 11 vezes. O Tricolor venceu oito e em sete ocasiões a igualdade prevaleceu. Os paulistas anotaram 53 gols e os cearenses marcaram 29. Os números são do site oGol.

Partida entre Fortaleza e Palmeiras, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

No encontro das equipes pelo 1º turno desta Série A, o Palmeiras foi até a Arena Castelão e triunfou por 2 a 1. Facundo Torres e Flaco López construíram a vantagem e Deyverson descontou. Lucero, do Fortaleza, ainda desperdiçou um pênalti na reta final do 2º tempo - Weverton defendeu e evitou o empate.

Momentos de Palmeiras e Fortaleza

Brigando pelo título do Brasileirão, o Palmeiras é o terceiro colocado no torneio, com 46 pontos. Na última rodada, os paulistas golearam o Internacional por 4 a 1. O time de Abel Ferreira soma uma invencibilidade de dez jogos na competição.

No meio de semana, pelo jogo de ida das quartas da Copa Libertadores, o Alviverde visitou o River Plate-ARG e venceu por 2 a 1.

O Fortaleza, por sua vez, tenta reagir para evitar um rebaixamento na Série A - a equipe está em 19º lugar, com 18 pontos. Na última rodada, com a estreia do técnico Martín Palermo, os cearenses superaram o Vitória por 2 a 0.