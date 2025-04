Time de massa e maior campeão do norte do país, o Paysandu vem em um momento totalmente diferente do Bahia, tanto no quesito resultados quanto no calendário. Com título recente conquistado e início ruim na Série B, o Papão tenta quebrar a sequência de sete jogos sem vencer na temporada contra o Tricolor baiano para encaminhar vaga para as oitavas da Copa do Brasil.

Time do Paysandu antes de jogo contra o CRB pela Série B (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu)

Bahia e Paysandu se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Sequência turbulenta do Paysandu

O Bahia vai encontrar um time em turbulência, que não vence há sete jogos, desde 2 de abril. O último resultado positivo do Paysando foi contra o Águia de Marabá, por 3 a 1, pela semifinal do Campeonato Paraense. De lá para cá, a equipe treinada por Luizinho Lopes perdeu três jogos e empatou outros quatro.

Torcida do Paysandu no Mangueirão contra o CRB (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu)

Vale destacar que o time paraense teve desafios difíceis nas três primeiras rodadas da Série B e acabou perdendo todas elas, para Athletico-PR, Vila Nova e Chapecoense. A equipe, porém, começou a esboçar uma reação nas duas últimas rodadas, nos empates contra Operário e CRB. O Papão ainda teve dois empates contra o Goiás pela Copa Verde nesse intervalo de sete partidas.

Últimos sete jogos do Paysandu:

Paysandu 1 x 2 Athletico-PR - 1ª rodada da Série B;

Paysandu 0 x 0 Goiás - 1ª final da Copa Verde;

Vila Nova 1 x 0 Paysandu - 2ª rodada da Série B;

Paysandu 0 x 2 Chapecoense - 3ª rodada da Série B;

Operário 0 x 0 Paysandu - 4ª rodada da Série B;

Goiás 1 (4) x (5) 1 Paysandu - 2ª final da Copa Verde;

Paysandu 1 x 1 CRB - 5ª rodada da Série B.

Campeão da Copa Verde e finalista do estadual

Time do Paysandu comemora título da Copa Verde contra o Goiás (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu)

No meio dessa seca de vitórias, os dois empates contra o Goiás pelo menos serviram para a equipe levantar o bicampeonato seguido da Copa Verde ao bater o Esmeraldino nos pênaltis por 5 a 4 no Serra Dourada, em Goiânia. Esse foi o quinto título do Papão na história da competição.

A equipe também é finalista do Campeonato Paraense após ter vencido o Águia de Marabá nas semifinais e vai em busca do bicampeonato seguido, que representaria o 51º título estadual. As finais contra o Remo estão marcadas para os dias 7 e 11 de maio, com ambos os jogos no Mangueirão.

Treinador e principais destaques

Luizinho Lopes, técnico do Paysandu, na final da Copa Verde (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Papão é comandado pelo técnico Luizinho Lopes, de 43 anos, que, apesar da pouca idade, tem vasta experiência como treinador, com passagens por outros 10 clubes na carreira, dentre eles o Vila Nova, o América-RN e o Brusque. Luizinho estreou pelo Paysandu no dia 13 de fevereiro deste ano, no empate sem gols contra o Manaus, pela Copa Verde. Até aqui, ele tem 16 jogos à frente da equipe em 2025, com seis vitórias, sete empates e três derrotas.

Os principais destaques do time comandado por Luizinho Lopes são o meia Matheus Vargas, atleta com mais jogos pela equipe na temporada (22), e os atacantes Nicolas, artilheiro em 2025, e Rossi, ex-Bahia e vice-artilheiro do time.

Rogério Ceni, inclusive, comentou sobre o adversário após a partida contra o Palmeiras e elogiou o Paysandu ao ressaltar que serão confrontos difíceis pela Copa do Brasil.

- Vi Paysandu x Goiás, hoje [domingo] empataram com o CRB por 1 a 1. Mas não acompanhei, só escalação. Não vi nada ainda, vou ver à noite. Equipe de respeito, torcida de peso, Norte-Nordeste, está numa Série B com investimento, bons jogadores que já trabalhei. Confronto difícil, vamos ter que ter bastante energia para sobreviver nesse confronto, mais uma viagem. São dois jogos, tem a decisão na nossa casa. O importante é que o tempo está passando, estamos sobrevivendo, e a gente encerra essa sequência em junho.

É assim que chega o Paysandu para tentar surpreender o Bahia no Mangueirão em busca da classificação na Copa do Brasil. Vale destacar que o Papão entra já nesta fase do torneio porque também foi campeão da Copa Verde de 2024, enquanto o Bahia chega nesta etapa da Copa do Brasil por ser um dos times participantes da Libertadores. A partida de volta está marcada para o dia 21 de maio, na Arena Fonte Nova.