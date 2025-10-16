Veja as escalações de Vitória e Bahia para Ba-Vi do Brasileirão
Equipes fazem último clássico do ano nesta quinta-feira
Vitória e Bahia estão escalados para o clássico decisivo de logo mais às 21h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão. Ainda com desfalques, mas com retornos importantes, ambas as equipes entram com mudanças em relação aos últimos jogos.
Mandante do confronto, o Rubro-Negro tem como principal novidade a presença de Edu na zaga, que substitui o suspenso Lucas Halter, expulso na última rodada.
Jair Ventura também tem o retorno do atacante Fabri, recuperado de lesão muscular. Ele trabalhou normalmente no treino aberto à torcida nesta quarta-feira e está relacionado. Quem também aparece na lista de convocados para o jogo são os laterais Ramon, que volta de suspensão, e Paulo Roberto.
Já do lado visitante, Rogério Ceni tem boas notícias para o clássico com os retornos de Sanabria, Santiago Arias, Gabriel Xavier e Rodrigo Nestor, que voltam de suspensão e são titulares no time do Bahia. A outra novidade do Tricolor é a presença de Rezende, que deve deixar o sistema defensivo do Bahia mais sólido
As baixas são o lateral-direito Gilberto e o atacante Willian José, ambos suspensos, além de Caio Alexandre, Luciano Juba e Erick Pulga, ainda no departamento médico. O goleiro João Paulo e o zagueiro Ramos Mingo seguem em transição e não foram relacionados.
Escalações de Vitória e Bahia
Assim, a escalação do Vitória contra o Bahia é a seguinte: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Zé Marcos, Camutanga e Ramon; Baralhas e Ronald; Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer.
Já o Tricolor vai a campo com: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, David Duarte e Rezende; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Sanabria e Tiago.
VITÓRIA x BAHIA
28ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Bahia: Sportv e Premiere;
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).
