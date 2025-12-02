Belmonte pode migrar para a oposição? Veja como fica o xadrez político do São Paulo

Os últimos dias foram agitados na política do São Paulo. O Lance! apurou e foi atrás para entender o xadrez político do clube.

Após a goleada por 6 a 0 contra o Fluminense, Carlos Belmonte, Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi deixaram seus cargos de dirigente.

O Lance! apurou e confirmou que Marcio Carlomagno seguirá como superintendente do time, trabalhando tanto no Morumbis como no CT. O Muricy Ramalho seguirá como Coordenador Técnico do Tricolor, assim como Rui Costa, que também vai continuar com a sua função de executivo de futebol. Porém, as peças estão começando a se movimentar pensando em 2026, ano eleitoral.

Para a sucessão de Julio Casares, que encerra seu segundo mandato e não pode mais concorrer, um dos nomes cotados é o de Carlomagno. Diferentemente do cenário de 2023, quando a disputa ocorreu com chapa única, a eleição deste ano deve contar com representantes da oposição, que se movimenta para lançar mais de um candidato e ampliar seu espaço no processo eleitoral do São Paulo.

Entenda o xadrez do São Paulo

A situação de Carlos Belmonte, ex-diretor de futebol, é central nesse movimento. Mesmo antes de deixar o cargo, Belmonte já ensaiava aproximação com a oposição, especialmente durante as discussões envolvendo Cotia e a ida de Márcio Carlomagno para a Barra Funda. Agora, fora da gestão, continua enviando sinais de alinhamento, embora ainda não tenha rompido de forma definitiva com o presidente Julio Casares.

A tendência é que a oposição tradicional se una a um grupo que acompanha Belmonte, além do ex-dirigente Vinícius Pinotti e de outros nomes que deixaram o bloco Participação. Esse movimento pode alterar significativamente a configuração para a próxima eleição presidencial do clube. O Lance! apurou, por sua vez, que o cenário pode alterar rapidamente.

Nos bastidores, três nomes surgem como potenciais candidatos: Pinotti, Belmonte e Marco Aurélio Cunha. MAC, inclusive, pode protocolar ainda em dezembro seu pedido para retornar ao Conselho Deliberativo e, assim, se habilitar para disputar o cargo, segundo informado à reportagem.

Neste sábado (6), existirá uma reunião entre líderes oposicionistas com o objetivo de atualizar informações e definir os próximos passos da estratégia conjunta. A intenção do grupo é clara: trabalhar para que Pinotti e Belmonte se unam à oposição sob suas condições, permitindo que o bloco defina o candidato único.

Belmonte, apesar de integrar até recentemente a gestão Casares, apresenta uma melhor aceitação entre oposicionistas do que alguns nomes ligados ao presidente atual.

As chapas devem ser lançadas no ano que vem. No momento, o Tricolor ainda olha para o futebol. Faltam duas rodadas, vistas como essenciais pensando no planejamento para 2026. Nesta quarta-feira (2), o time enfrenta o Internacional na Vila Belmiro.