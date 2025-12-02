Nesta terça-feira (2), Memphis usou as suas redes sociais para publicar fotos de sua recuperação. Com uma entorse no joelho esquerdo, agravado por um edema ósseo, o holandês corre contra o tempo para estar disponível para a semifinal da Copa do Brasil. O atacante voltou a realizar trabalhos no gramado em atividade no Corinthians.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

O camisa 10 não entra em campo desde a vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, no dia 20 de novembro. Memphis perdeu as partidas contra o Cruzeiro e o Botafogo. A tendência é que não esteja à disposição nas duas últimas rodadas do Brasileirão, contra Fortaleza e Juventude.

O holandês vinha realizando trabalhos internos, mais especificamente, uma impulsão no joelho esquerdo, com aplicação de ácido hialurônico. Oficialmente, o Corinthians não estabeleceu uma previsão para a recuperação do atacante.

continua após a publicidade

O objetivo da comissão técnica do Timão é ter Memphis 100% recuperado para os confrontos contra o Cruzeiro, nas semifinais da Copa do Brasil. O jogo de ida está marcado para o dia 10 de dezembro, no Mineirão, e a partida de volta será no dia 14 de dezembro, na Neo Química Arena.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Memphis retornou aos treinamentos em campo (Foto: Reprodução/instagram/memphis)

Recuperação no Corinthians

O atacante ficou afastado por 73 dias nesta temporada por diferentes problemas médicos, que atrapalharam sua continuidade ao longo do ano. Ainda assim, Memphis conseguiu boa produção quando esteve disponível: disputou 46 partidas, marcou 10 gols e distribuiu 10 assistências.

continua após a publicidade

Faltam oito dias para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Internamente, a comissão técnica do Corinthians adota uma postura otimista e acredita que o jogador estará à disposição.