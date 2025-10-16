Morre Agenor Gordilho, ex-presidente do Vitória

Morreu, nesta quinta-feira, o ex-presidente do Vitória Agenor Gordilho. Aos 74 anos, ele sofreu complicações de uma infecção generalizada e estava internado em um hospital de Salvador há cerca de dois meses.

Advogado de formação e ex-vereador de Salvador, Agenor foi conselheiro de longa data até ser eleito vice-presidente do Vitória em 2016. Ele ainda chegou a assumir a presidência em 2017, depois da renúncia de Ivã de Almeida.

À época, o Rubro-Negro já sentia as consequências de sucessivas gestões ruins da diretoria e vivia em constante luta contra o rebaixamento o Brasileirão.

Na última eleição do Vitória, Agenor Gordilho se manteve ativo politicamente dentro do clube e chegou a ser candidato a vice-presidente de Ângelo Alves, na Chapa Vitória Para Todos, que terminou na quarta posição, com 63 votos.

O Vitória, inclusive, homenageou o ex-dirigente e deve estender as lembranças durante o clássico contra o Bahia, marcado para as 21h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe treinada por Jair Ventura está na 17ª posição, com 25 pontos, e precisa vencer para seguir viva na luta contra oo Z-4.

Agenor Gordilho, ex-presidente do Vitória (Foto: reprodução)

Leia à íntegra da nota publicada pelo Vitória

O Esporte Clube Vitória lamenta o falecimento do ex-presidente Agenor Gordilho. Conselheiro do clube por quase toda vida, Agenor nos deixa aos 74 anos com grandes contribuições para a história do nosso clube.

Prestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos.

