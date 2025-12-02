O Fluminense divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Grêmio, nesta terça-feira (2), com desfalques importantes de Thiago Silva e Canobbio. A ausência do atacante já era esperada pois cumpre suspensão por levar o terceiro cartão amarelo, enquanto o zagueiro e capitão foi poupado e faz controle de carga.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

Sem o camisa 3, a tendência é que Ignácio forme dupla com Freytes, ao lado de Samuel Xavier e Renê. Do meio para frente, a dúvida é se Zubeldía vai escalar Soltedo ou Keno, com o venezuelano à frente pela titularidade. Nesse cenário, o subsituto ou Serna jogarão deslocados na direita, uma vez que todos costumam atuar pela esquerda.

Outra possibilidade é mudar o esquema, tendo Lima como um meia com mais liberdade para subir ao ataque e dois atacantes. A escolha do treinador argentino poderá dar indícios do que acontecerá na ida semifinal da Copa do Brasil, em que Canobbio também está suspenso.

continua após a publicidade

➡️ Três pontos e um tabu: o que está em jogo para o Fluminense contra o Grêmio

Outra ausências são a de Manoel e Cano, que seguem em tratamento das respectivas lesões no joelho. Vitor Eudes não foi relacionado e está fazendo trabalho de reforço muscular. Por outro lado, Lavega voltou a ser relacionado após quase um mês. O uruguaio não entrava na lista desde o confronto contra o Cruzeiro, em 9 de novembro.

A bola rola às 21h30 na Arena do Grêmio pela 37ª rodada do Brasileirão. O Fluminense está em sexto, com 58 pontos e já garantiu sua vaga na Libertadores, buscando agora ficar entre os cinco primeiros para conquistar a vaga direta.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Relacionados do Fluminense para enfrentar o Grêmio (Foto: Reprodução)

Prováveis escalações de Grêmio x Fluminense e onde assistir

Grêmio X Fluminense

37ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: terça-feira, 2 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Prováveis escalações

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Arthur, Dodi e Edenílson; Pavón, Willian e André Henrique.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Soteldo (Lima), Serna e Everaldo.