Veja as chances de classificação dos brasileiros na Libertadores

A Libertadores vai para a quinta rodada nesta terça-feira (13) e os clubes brasileiros estão vendo de perto a dificuldade da competição. Uns com o caminho mais encaminhado visando as oitavas de final, outros preocupados com possível vexame e eliminação ainda na fase de grupos.

Dos sete clubes representantes do país na edição de 2025, apenas dois têm cenário calmo passados os quatro compromissos. O Palmeiras já está classificado com 100% de aproveitamento no Grupo G e o São Paulo encaminhou a vaga no mata-mata somando dez pontos e seis de vantagem em relação ao terceiro colocado.

No Grupo E, o Fortaleza soma sete pontos e está na segunda colocação, empatado com o líder Racing (ARG), enquanto Internacional e Bahia, no "grupo da morte", decidirão ponto a ponto até a última rodada.

Vivem situações mais complicadas, beirando a dramaticidade, Botafogo e Flamengo. O atual campeão tem seis pontos e está na terceira colocação do Grupo E, mas encerrando a campanha com dois jogos em casa contra Estudiantes (ARG) e Universidad de Chile, enquanto o Rubro-Negro flerta com o vexame histórico somando apenas cinco também na terceira posição e com LDU (EQU) e Deprotivo Táchira (VEN) como próximos adversários no Maracanã.

Acesse o simulador da fase de grupos da Libertadores!

De acordo com dados do site "Chance de Gol", o São Paulo tem a maior chance de classificação, beirando os 100%, e o Bahia a mor com cerca de 35,8% - ainda que lidere o Grupo F, mas com dois jogos fora de casa para fechar a fase de classificação.

Veja as chances dos brasileiros na fase de grupos da Libertadores

Palmeiras – Já classificado

São Paulo – Aproximadamente 100%

Fortaleza – 85,9%

Internacional – 59,1%

Botafogo – 58,1%

Flamengo – 55,6%

Bahia – 35,8%