A vitória sofrida diante do Carabobo nos acréscimos evitou que a classificação do Botafogo à próxima fase da Libertadores ficasse definitivamente comprometida, mas o time ainda precisa correr atrás do prejuízo para garantir uma vaga nas oitavas de final. Terceiro colocado no Grupo A, com 6 pontos, o clube estaria eliminado da competição se a primeira fase acabasse hoje. E seria apenas a quarta vez neste século que o campeão vigente do torneio continental não avançaria aos playoffs.

Há um aspecto positivo: a vitória do Estudiantes por 3 a 0 sobre a Universidad de Chile, fora de casa, alçou os argentinos à ponta da tabela na Libertadores e deixou o Botafogo dependente apenas de si inclusive para terminar na liderança do grupo. Afinal, o alvinegro carioca recebe justamente aquelas duas equipes nas rodadas derradeiras.

Mas o tamanho do resultado construído pelos argentinos também é um novo problema a ser superado: o Estudiantes chegou aos 9 pontos e saldo 5, com quatro gols a mais do que o Botafogo acumulou até aqui na Libertadores. Assim, mesmo que o alvinegro vença o duelo na semana que vem por dois gols de diferença, o time argentino continuará na frente. No outro jogo, a vice-líder Universidad de Chile jogará em casa diante do lanterna Carabobo.

Dessa forma, uma eventual vitória chilena sobre os venezuelanos, somada a qualquer outro resultado que não seja um triunfo do Botafogo por pelo menos três gols de diferença, manterá o clube carioca fora da zona de classificação às oitavas.

Botafogo quer evitar 'feito' de outros 4 clubes na Libertadores

Neste século, apenas quatro clubes campeões da Libertadores não chegaram pelo menos às oitavas de final da edição seguinte.

O primeiro caso foi o Internacional. Campeão da América em 2006, o time sucumbiu ainda na primeira fase em 2007. Vélez Sarsfield e Nacional (URU) ficaram com as duas vagas do grupo naquele ano.

Dois anos depois, foi a vez da campeã LDU não chegar às oitavas de final. O time que calou o Maracanã na decisão da Libertadores de 2008, diante do Fluminense, acabaria na lanterna da chave que teve Sport, Palmeiras e Colo Colo, em 2009.

Em 2015, que ficou pelo caminho foi o San Lorenzo. Campeão da América em 2014, o time do Papa Francisco ficou atrás de Corinthians e São Paulo no grupo da morte da Libertadores do ano seguinte.

O último campeão a se despedir ainda na fase de grupos no ano seguinte foi o Atlético Nacional, da Colômbia. Campeão da Libertadores em 2016, acabou na lanterna no ano seguinte. Botafogo, Barcelona (EQU) e Estudiantes compunham aquele grupo.