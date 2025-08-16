Veja as chances de cada time pelo título e contra o rebaixamento no Brasileirão

O segundo turno do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (16) e promete uma disputa intensa. O Índice de Probabilidade de Ganhar (IPG), elaborado pelo Lance!, traça um retrato detalhado da situação dos clubes após o encerramento do primeiro turno. Os números ajudam a entender com clareza três frentes distintas: a luta pelo título, a busca por vagas nas competições continentais e a briga contra o rebaixamento.

Segundo as projeções, o Flamengo desponta como o grande favorito. O time rubro-negro tem impressionantes 90% de chance de terminar entre os quatro primeiros colocados e lidera também a corrida pelo troféu, com 46% de probabilidade de levantar a taça.

Logo atrás, o Palmeiras aparece com 22%, seguido pelo Cruzeiro, que soma 16,3%. Esses três clubes reúnem as melhores condições para disputar a liderança até o fim, enquanto Botafogo, Bahia e Mirassol mantêm chances menores, mas ainda relevantes, de entrar no seleto grupo do G4.

No pelotão intermediário, a briga por vagas na Libertadores e na Copa Sul-Americana está intensa. O IPG indica que São Paulo (69%), Atlético Mineiro (66,8%) e Fluminense (65,2%) têm boas possibilidades de terminar entre a 5ª e a 12ª posição.

Internacional e Bragantino também aparecem com chances consideráveis, mas precisam melhorar o rendimento na segunda metade da competição para não arriscarem ficar fora das competições internacionais.

A parte de baixo da tabela, por outro lado, revela um cenário de alerta máximo para alguns clubes. O Sport apresenta 82,5% de probabilidade de permanecer na zona de rebaixamento, seguido por Fortaleza (62,4%), Juventude (57,2%) e Vasco (47%). Para essas equipes, a margem de erro é mínima, e qualquer tropeço pode significar um passo mais próximo da Série B.

Historicamente, o IPG indica que clubes com mais de 70% de chance no Top 4 têm grandes chances de disputar o título, enquanto equipes com menos de 5% raramente conseguem entrar na briga. Para as vagas continentais, uma probabilidade entre 40% e 60% mantém o time vivo na disputa. Já no caso do rebaixamento, índices acima de 50% representam forte risco de queda.