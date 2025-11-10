Veja análise do VAR em lance polêmico de Inter x Bahia; árbitro alega intimidações

O empate emocionante entre Internacional e Bahia por 2 a 2 no último sábado, no Beira-Rio, também foi marcado por novas polêmicas de arbitragem. A principal delas aconteceu aos 16 minutos do primeiro tempo, quando o árbitro Lucas Paulo Torezin (PR) foi ao VAR e anulou o gol de Carbonero, até então o primeiro do jogo, por uma falta que gerou diferentes interpretações no início da jogada.

Antes da bola chegar aos pés do colombiano, que fez uma linda jogada até o gol, uma disputa entre Mercado e Willian José no meio de campo gerou reclamações por parte do Bahia. O árbitro, no entanto, estava em cima do lance e mandou a jogada seguir [assista acima].

Logo depois, Lucas Torezin foi chamado por Caio Max Augusto (GO), que estava no comando do VAR, para revisar o lance. Na decisão final, ele marcou a falta e anulou o gol de Carbonero.

Caio Max Augusto (VAR): — Tem dois braços nas costas quando ele [Willian José] vai receber. Tem a jogada e ele [Mercado] empurra pelas costas.

Caio Max Augusto (VAR): — Antes da bola chegar, ele [Mercado], com as duas mãos, faz a flexão com o cotovelo e tira o atleta da jogada.

Lucas Paulo Torezin: — Tem uma carga nas costas e um calço embaixo. Vou anular o gol.

Árbitro relata abordagens de dirigentes do Inter

Depois da partida, Lucas Paulo Torezin registrou em súmula cobranças excessivas por parte de dirigentes do Internacional, em específico D'Alessandro, diretor de futebol, e Alessandro Barcellos, presidente do Colorado.

"Informo que enquanto me dirigia aos vestiários, na zona mista, fui abordado pelo Sr. Andrés Nicolas D'Alessandro, identificado como diretor de futebol da equipe Sport Clube Internacional, que, de forma ostensiva e desrespeitosa, disse as seguintes palavras: "No jogo contra o Sport, você deu oito cartões amarelos para nós, tem que ter critério". Em seguida fui abordado pelo Sr. Alessandro Pires Barcellos, identificado como presidente da equipe Sport Clube Internacional, que também de forma ostensiva e desrespeitosa disse as seguintes palavras: "Você esta perto para decidir, aí é chamado e muda a decisão".

Depois de abrir 2 a 0 no placar, o Inter cedeu o empate ao Bahia já aos 48 minutos do segundo tempo e segue na briga contra o rebaixamento no Brasileirão.