Decisão da arbitragem em Internacional x Bahia divide opiniões: 'De frente'

Internacional e Bahia protagonizaram um empate por 2 a 2, neste sábado (8), no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto foi marcado por polêmica de arbitragem. Durante o primeiro tempo, o Colorado teve um gol anulado com o auxílio do VAR, que dividiu opiniões nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A polêmica aconteceu aos 16 minutos da primeira etapa. Na ocasião, Carbonero abria o placar do confronto. Contudo, o árbitro Lucas Paulo Torezin foi chamado pelo VAR para rever uma falta no início da jogada.

Após a consulta, a arbitragem apontou para uma falta de Mercado em Willian José. A ação foi crucial para a recuperação da posse do Colorado, que depois resultou no gol.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, torcedores dividiram opiniões sobre a marcação. De um lado, a torcida do Internacional argumentou que o lance não era para o VAR. Do outro, torcedores classificaram como clara a infração. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Internacional x Bahia?

Internacional e Bahia entraram em campo pressionados pela necessidade de vitória. Nervosas, as equipes abusaram nos erros de passes nos minutos iniciais. O Colorado forçava o cerco no campo adversário, enquanto o Tricolor arriscava na velocidade, nas costas dos laterais gaúchos. Aos poucos, porém, o Alvirrubro começou a ganhar espaço, se encaixar e a empilhar chances.

continua após a publicidade

Aos 15, Thiago Maia lançou Borré na área. O 19, porém, tirou tanto do goleiro, que a bola foi para fora. Um minuto depois, lance polêmico. Mercado roubou a pelota no meio, e ela sobrou para Carbonero, que avançou a dribles e marcou um golaço. Na revisão do VAR, o árbitro viu falta do zagueiro. Gol anulado e muita reclamação do lado vermelho.

Aos 24, no entanto, valeu. Alan Patrick, em lance de Alan Patrick, lançou Bruno Gomes, que foi ao fundo. O 15 passou para Vitinho chutar cruzado e abrir o placar. Gol do Inter! 1 a 0. O Esquadrão sentiu o gol. E o Alvirrubro, que não tinha nada a ver com isso, seguiu pressionando. Aos 33, Borré perdeu outro gol, ao bater em cima de Ronaldo.

Mais dois minutos, em outra bola roubada, Alan Patrick colocou o 19 de novo na cara de Ronaldo. O goleiro salvou e, no rebote, Vitinho mandou por cima. Aos 36, o time soteropolitano mostrou ainda estar vivo. Pulga foi lançado às costas de Bruno Gomes. O 16 baiano invadiu a área e viu Ivan crescer à sua frente. Na batida do atacante, o 12 colorado salvou o que seria o empate.

O jogo voltou com as equipes iguais e logo aos 3, o Internacional ampliou. De novo a dupla do primeiro tempo. Do campo de defesa, Bruno Gomes fez lançamento na medida para Vitinho, na intermediária. O 28 arrancou, driblou Santi Arias e bateu na saída de Ronaldo. Gol do Inter! 2 a 0. Na saída, Colorado roubou a bola e ela sobrou para Vitinho bater, dessa vez por cima.

Aos 10, o Bahia tentou diminuir. Em cobrança de falta, a defesa do Inter tirou para a entrada da área e, de voleio, Willian José tocou perto do poste direito de Ivan. Aos 15, deu certo. Pela direita, Ademir venceu Bernabei e cruzou rasteiro, encontrando o 12, que venceu a zaga e Ivan. Gol do Bahia! 2 a 1.

O gol recolocou o time de Rogério Ceni no jogo. Do seu lado, o Inter começou a tentar tirar a velocidade do jogo, demorando nas cobranças de falta e laterais. Aos 24, o Bahia quase empatou. Éverton Ribeiro, que havia entrado no lugar de Michel Araújo, cobrou falta e a bola quicou na frente de Ivan. No reflexo, o 12 mandou para escanteio.

Aos 28, em cobrança de escanteio, Alan Patrick colocou na cabeça de Richard, que acertou o travessão. Na resposta, Willian José cruzou da direita. A bola rebateu e ficou viva para Ademir chutar de primeira por cima. Aos 41, o Tricolor quase empatou. Livre na área, Willian José bateu no pé da trave direita de Ivan, a bola correu em cima da linha, bateu na outra trave e chegou às mãos dos 12 gaúcho.

Aos 48, o Esquadrão conseguiu igualr. Iago cruzou, David Duarte desviou de cabeça e a bola sobrou para o garoto da base Tiago que finalizou junto à trave direita alvirrubra. Gol do Bahia! 2 a 2. Aos 51, quase saiu o terceiro para o visitante. Em boa jogada pelo meio, a bola chegou a Cauly que bateu travado pela zaga. Com o apito final, o apoio da torcida colorada terminou e a vaia estourou no Beira-Rio.