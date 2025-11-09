Ceni elogia joia do Bahia após empate com o Inter: 'Ajuda muito'

Depois de sair atrás do placar contra o Internacional no último sábado, o Bahia reagiu e arrancou o empate por 2 a 2 em pleno Beira-Rio. Muito desse resultado deve-se ao jovem Tiago, de 20 anos, que balançou as redes aos 48 minutos do segundo tempo e voltou a ser decisivo para o Tricolor nesta temporada.

O desempenho da cria tricolor rendeu novos elogios por parte do técnico Rogério Ceni durante a entrevista coletiva.

— Sobre Tiago, não era o mais badalado para chegar à equipe profissional. A força física e a motivação compensam outras deficiências e o diferenciam de outros jogadores da base — iniciou Ceni depois de Inter x Bahia.

— Ele é relativamente forte para um jogador de 19 anos. Tem nos ajudado muito, sofreu pênalti, gols importantes, artilheiro da Copa do Nordeste. Depois da venda do Lucho com a janela fechada, ele passou a ser essa opção e vem trabalhando bem. Colaborou tanto por dentro quanto quando foi para a beirada — completou.

Artilheiro da Copa do Nordeste com seis gols e presente em momentos decisivos durante a temporada tricolor, Tiago ganhou a confiança de Rogério Ceni e emplacou uma sequência de dez jogos seguidos com a camisa azul, vermelha e branca, seja como titular ou reserva. Em 2025, o atacante entrou em campo 37 vezes pelo time profissional e soma dez gols e três assistências.

Tiago comemora gol de empate do Bahia contra o Inter e é elogiado por Ceni (Foto: Elton Silveira/W9 PRESS/GAZETAPRESS)

Empate valioso para o Bahia

Mesmo com a permanência do jejum fora de casa - já são sete partidas seguidas sem vencer -, o Bahia sai de Porto Alegre com uma sensação de "ponto valioso" diante das circunstância do jogo, já que o Tricolor saiu perdendo por 2 a 0.

— Hoje podemos não dar tanto valor ao ponto, mas pode ser fundamental para nossos objetivos. O final do primeiro tempo foi bom, e a partir do meio do segundo também fizemos um bom jogo. Fazer um gol faltando quatro minutos traz algo de bom psicologicamente. Nossa campanha do ano passado foi de 53 pontos, hoje estamos com os mesmos pontos e cinco rodadas para jogar. Sinônimo de evolução — analisou Ceni.

O próximo desafio do Bahia, no entanto, será na Arena Fonte Nova, depois da Data Fifa. A partir das 18h do dia 20 de novembro (horário de Brasília), uma quinta-feira, a equipe recebe o Fortaleza em jogo válido pela 34ª rodada.