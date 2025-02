O torcedor do Fluminense vaiou o time após o empate com o Boavista, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. O técnico Mano Menezes diz que entende as vaias, apesar de sentir que doi em todo o grupo.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense marca no fim e empata com Boavista pelo Campeonato Carioca

- Achei que a gente iniciou bem a partida, criando duas oportunidades cedo. Ficamos mantendo o controle de um modo geral, mas com dificuldade de concluir, que é uma dificuldade nossa. A gente sente bastante a falta de uma escolha melhor. Tem uma ansiedade porque a equipe sabe que tem capacidade para entregar mais. Estamos jogando pouco. Esse pouco tem aumentado muito essa ansiedade da equipe, aí começa a errar, começa a criar problema, a arquibancada faz o resto porque ela quer mais. Ela olha para o lado, vê outros apresentando mais. É assim que funciona. Acho que fomos arrastando um pouco o primeiro tempo - disse Mano Menezes. E complementou:

- Voltamos, no segundo tempo, um pouco desatentos. Depois, melhoramos bem. Estávamos atravessando o nosso melhor momento quando tomamos o gol. Aí tudo multiplica por 10. A dificuldade, pressão externa. Tem que arriscar mais, abrir a equipe. Tivemos a infelicidade de ter a lesão de Samuel Xavier. Por isso ele estava na área para fazer o gol de empate. Mas é pouco, a gente sabe disso. Por isso vem a cobrança, vem a vaia. Vem a insatisfação. A gente, como treinador que já está bem rodado, já passou por isso outras vezes, entende melhor, embora doa em todo mundo. Temos que encontrar soluções para rapidamente voltar a produzir melhor. Nos outros jogos, cometemos erros primários, como a penalidade máximo no jogo passado, erro de posicionamento hoje, coisas que em jogo de alto nível não pode acontecer.

continua após a publicidade

O Fluminense volta a campo na quarta-feira (5), para fazer o segundo clássico na temporada. O Tricolor enfrenta o Vasco, às 21h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

- O atleta se prepara como um todo (e não só para clássicos). Não tem como preparar ele separadamente. Pelo que aconteceu nos dois últimos jogos, tivemos uma cobrança mais forte nossa. Mesmo com as dificuldades do início da temporada, que a gente falou bastante, nós temos que entregar mais. Isso é o que queremos fazer diante do Vasco - afirmou o técnico do Fluminense.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Samuel Xavier garantiu o empate do Fluminense com o Boavista (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense F.C.)

Confira mais respostas de Mano Menezes, técnico do Fluminense:

FALTA DE GOLS

- É o maior problema que estamos passando. Estamos acelerando demais o jogo. Geralmente quem faz a escolha final joga onde joga o Paulo Henrique Ganso. Onde poderia estar Renato Augusto, onde poderia estar Lima. Tomara que a situação do Ganso se resolva nos próximos dias. Lima volta a estar à disposição, provavelmente, na quarta-feira. Quando não temos esse jogador de tomada de decisão, a tendência é acelerar o jogo. Essas escolhas, quando são erradas, precipitadas, custam caro a equipe. Você perde a bola com muita facilidade. Você perde a confiança de jogar.

RIQUELME

- Riquelme joga preferencialmente pelo flanco direito, ali joga o Arias. Vamos aos poucos modificando a equipe para encaixar e ter o melhor. Os treinadores sempre querem isso. Sabemos que ele está bem, sendo decisivo quando entra. Colocamos o Isaque porque ele faz a função (de 10) e recolocamos Arias no lugar dele.