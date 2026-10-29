Vasco x Flamengo tem invasão de gringos que podem decidir o clássico
Trio argentino ganhou destaque pelo Cruz-Maltino, enquanto Arrascaeta e Pulgar podem fazer a diferença pelo Rubro-Negro
Vasco e Flamengo entram em campo nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Clássico dos Milhões terá uma presença marcante de estrangeiros dos dois lados, com jogadores que conquistaram protagonismo ao longo da temporada e podem ser decisivos no confronto. Pelo Cruz-Maltino, reforços contratados no meio do ano se firmaram com Pedro Emanuel, enquanto o Rubro-Negro conta com nomes experientes e referências técnicas no elenco.
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Reforços estrangeiros viram peças importantes no Vasco
No Vasco, Sosa, Colidio e Lescano chegaram na janela do meio do ano e rapidamente ganharam importância na equipe de Pedro Emanuel. Os argentinos se tornaram peças importantes na estrutura do time durante a reação cruz-maltina no segundo semestre e agora terão a oportunidade de disputar pela primeira vez o Clássico dos Milhões.
Sosa e Colidio, apesar de ainda não terem enfrentado o Rubro-Negro, já conheceram rivais carioca. Os dois participaram da vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo e da derrota por 1 a 0 para o Fluminense. Lescano, por sua vez, enfrentou apenas o Alvinegro entre os principais rivais do Rio de Janeiro e terá no Flamengo um novo desafio.
Outro estrangeiro que pode se destacar é Marino Hinestroza. O colombiano chegou ao Vasco no início da temporada, mas passou por um período de adaptação antes de começar a se destacar. No último fim de semana, marcou seus dois primeiros gols pelo clube e teve participação decisiva na vitória de virada por 3 a 2 sobre o Corinthians, em São Januário. O bom desempenho pode render uma oportunidade entre os titulares contra o Flamengo. Andrés Gómez, também colombiano, tem um problema no pé e pode ser preservado pela comissão técnica, abrindo espaço para Marino no ataque cruz-maltino.
Puma Rodríguez conhece bem o rival
Entre os estrangeiros do Vasco, Puma Rodríguez é um dos que mais conhecem o adversário desta quinta-feira. O lateral-direito uruguaio já enfrentou o Flamengo 11 vezes e tem uma lembrança especial do confronto: foi dele o gol da última vitória cruz-maltina sobre o Rubro-Negro.
O triunfo aconteceu no Campeonato Carioca de 2023, quando Puma acertou um chute de fora da área e marcou um golaço para garantir o resultado. Na atual temporada, o uruguaio também se destaca pela presença ofensiva e é o artilheiro do Vasco em 2026.
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O zagueiro Saldivia, por outro lado, ainda tem pouca experiência no Clássico dos Milhões e deve disputar apenas seu segundo confronto contra o Flamengo. O elenco vascaíno, portanto, reúne estrangeiros que já conhecem a rivalidade e jogadores que terão a oportunidade de construir sua história no duelo.
Flamengo tem experiência e qualidade técnica entre os gringos
Do lado rubro-negro, os estrangeiros também ocupam posições importantes na equipe, embora atravessem momentos distintos. O grupo reúne referências técnicas, titulares consolidados e jogadores que buscam recuperar espaço com o técnico Leonardo Jardim.
No gol, o argentino Rossi vive um período de instabilidade e tem sido alvo de cobranças da torcida. Na lateral direita, o uruguaio Varela disputa posição com Emerson Royal e ganhou respaldo de parte dos rubro-negros, especialmente após o desempenho na final da Libertadores de 2025.
No meio-campo, o chileno Erick Pulgar segue como uma peça importante para Leonardo Jardim. A força na marcação, a intensidade e a capacidade de disputar o controle do setor fazem do volante uma opção relevante para o funcionamento da equipe. Já o uruguaio De La Cruz e o espanhol Saúl perderam espaço, mas continuam como alternativas para o treinador.
O principal destaque técnico entre os estrangeiros do Flamengo é Arrascaeta. Recuperado de uma lesão no punho, o uruguaio voltou a campo e foi decisivo na vitória sobre o Atlético-MG, reforçando sua importância para o setor ofensivo rubro-negro.
O equatoriano Gonzalo Plata também oferece uma alternativa para o ataque. Com características diferentes, os dois podem contribuir para a criação de jogadas e o desequilíbrio individual, seja entre os titulares ou durante a partida.
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Contratações recentes vivem cenários diferentes no Flamengo
Entre os estrangeiros que chegaram mais recentemente ao Flamengo, Joaquín Freitas e Anthony Valencia atravessam momentos distintos. Mesmo com poucos minutos em campo, Freitas vem aproveitando as oportunidades e já desperta pedidos por mais espaço, inclusive entre os titulares.
Valencia, por sua vez, encontra dificuldades para entrar nos planos de Leonardo Jardim e, em algumas partidas, sequer aparece entre os relacionados. O cenário mostra como o elenco rubro-negro combina jogadores consolidados, opções experientes e reforços que ainda buscam maior participação.
Com perfis e trajetórias diferentes, os estrangeiros dos dois clubes podem ter papel importante no Clássico dos Milhões.
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