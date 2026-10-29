Vasco e Flamengo entram em campo nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Clássico dos Milhões terá uma presença marcante de estrangeiros dos dois lados, com jogadores que conquistaram protagonismo ao longo da temporada e podem ser decisivos no confronto. Pelo Cruz-Maltino, reforços contratados no meio do ano se firmaram com Pedro Emanuel, enquanto o Rubro-Negro conta com nomes experientes e referências técnicas no elenco.

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Arrascaeta, pelo Flamengo, e Sosa, pelo Vasco, são destaques da partida (Foto: Gilvan Souza/Flamengo e Matheus Lima/Vasco)

Reforços estrangeiros viram peças importantes no Vasco

No Vasco, Sosa, Colidio e Lescano chegaram na janela do meio do ano e rapidamente ganharam importância na equipe de Pedro Emanuel. Os argentinos se tornaram peças importantes na estrutura do time durante a reação cruz-maltina no segundo semestre e agora terão a oportunidade de disputar pela primeira vez o Clássico dos Milhões.

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Sosa e Colidio, apesar de ainda não terem enfrentado o Rubro-Negro, já conheceram rivais carioca. Os dois participaram da vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo e da derrota por 1 a 0 para o Fluminense. Lescano, por sua vez, enfrentou apenas o Alvinegro entre os principais rivais do Rio de Janeiro e terá no Flamengo um novo desafio.

Lescano, jogador do Vasco, durante partida contra o Coritiba no Estádio São Januário, pelo Campeonato Brasileiro de 2026 (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Folhapress)

Outro estrangeiro que pode se destacar é Marino Hinestroza. O colombiano chegou ao Vasco no início da temporada, mas passou por um período de adaptação antes de começar a se destacar. No último fim de semana, marcou seus dois primeiros gols pelo clube e teve participação decisiva na vitória de virada por 3 a 2 sobre o Corinthians, em São Januário. O bom desempenho pode render uma oportunidade entre os titulares contra o Flamengo. Andrés Gómez, também colombiano, tem um problema no pé e pode ser preservado pela comissão técnica, abrindo espaço para Marino no ataque cruz-maltino.

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Puma Rodríguez conhece bem o rival

Entre os estrangeiros do Vasco, Puma Rodríguez é um dos que mais conhecem o adversário desta quinta-feira. O lateral-direito uruguaio já enfrentou o Flamengo 11 vezes e tem uma lembrança especial do confronto: foi dele o gol da última vitória cruz-maltina sobre o Rubro-Negro.

O triunfo aconteceu no Campeonato Carioca de 2023, quando Puma acertou um chute de fora da área e marcou um golaço para garantir o resultado. Na atual temporada, o uruguaio também se destaca pela presença ofensiva e é o artilheiro do Vasco em 2026.

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Puma comemora gol marcado pelo Vasco contra o Corinthians (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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O zagueiro Saldivia, por outro lado, ainda tem pouca experiência no Clássico dos Milhões e deve disputar apenas seu segundo confronto contra o Flamengo. O elenco vascaíno, portanto, reúne estrangeiros que já conhecem a rivalidade e jogadores que terão a oportunidade de construir sua história no duelo.

Flamengo tem experiência e qualidade técnica entre os gringos

Do lado rubro-negro, os estrangeiros também ocupam posições importantes na equipe, embora atravessem momentos distintos. O grupo reúne referências técnicas, titulares consolidados e jogadores que buscam recuperar espaço com o técnico Leonardo Jardim.

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No gol, o argentino Rossi vive um período de instabilidade e tem sido alvo de cobranças da torcida. Na lateral direita, o uruguaio Varela disputa posição com Emerson Royal e ganhou respaldo de parte dos rubro-negros, especialmente após o desempenho na final da Libertadores de 2025.

No meio-campo, o chileno Erick Pulgar segue como uma peça importante para Leonardo Jardim. A força na marcação, a intensidade e a capacidade de disputar o controle do setor fazem do volante uma opção relevante para o funcionamento da equipe. Já o uruguaio De La Cruz e o espanhol Saúl perderam espaço, mas continuam como alternativas para o treinador.

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O principal destaque técnico entre os estrangeiros do Flamengo é Arrascaeta. Recuperado de uma lesão no punho, o uruguaio voltou a campo e foi decisivo na vitória sobre o Atlético-MG, reforçando sua importância para o setor ofensivo rubro-negro.

Arrascaeta comemora gol no triunfo sobre o Atlético (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O equatoriano Gonzalo Plata também oferece uma alternativa para o ataque. Com características diferentes, os dois podem contribuir para a criação de jogadas e o desequilíbrio individual, seja entre os titulares ou durante a partida.

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Contratações recentes vivem cenários diferentes no Flamengo

Entre os estrangeiros que chegaram mais recentemente ao Flamengo, Joaquín Freitas e Anthony Valencia atravessam momentos distintos. Mesmo com poucos minutos em campo, Freitas vem aproveitando as oportunidades e já desperta pedidos por mais espaço, inclusive entre os titulares.

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Valencia, por sua vez, encontra dificuldades para entrar nos planos de Leonardo Jardim e, em algumas partidas, sequer aparece entre os relacionados. O cenário mostra como o elenco rubro-negro combina jogadores consolidados, opções experientes e reforços que ainda buscam maior participação.

Com perfis e trajetórias diferentes, os estrangeiros dos dois clubes podem ter papel importante no Clássico dos Milhões.